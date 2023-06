A La vita in diretta interviene Barbara d’Urso! Colpo di scena per Matano

Alberto Matano, colpo di scena in diretta nel suo talk! Interviene la ‘rivale’

I funerali di Silvio Berlusconi a rete unificate hanno, involontariamente, creato un momento surreale e grottesco: Barbara D’Urso è intervenuta a La vita in diretta. La conduttrice di Pomeriggio Cinque che da anni è la diretta competitor di Matano oggi, intervistata dalla giornalista del talk di Rai1 è ‘passata alla concorrenza’. Il motivo era tutt’altro che lieto e felice visto che la conduttrice ha ricordato commossa ed in lacrime il fondatore dell’azienda in cui lavora, certo è però che ha fatto un certo effetto vedere il suo volto nel programma di Alberto Matano. I rispettivi programmi dei due si scontrano da quattro anni ed in quest’ultima stagione la sfida degli ascolti è stata vinta quasi sempre dal conduttore e giornalista calabrese.

Barbara D’Urso in lacrime per Silvio Berlusconi: “Sempre carino nei mie confronti”

Raggiunta dai microfoni dell’inviata de La vita in diretta nella puntata di oggi, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordare il leader di Forza Italia nel giorno del suo funerale. E tra aneddoti e retroscena la D’Urso ha ammesso commossa:

“Lui sempre molto carino nei miei confronti, anche professionalmente…Mi disse subito di essere stata bravissima come sempre, la più brava di tutte…E poi mi disse che come look stavo meglio nel promo…”

Ed in realtà proprio per questa frase e per essersi messa al centro dell’attenzione in un momento in cui l’attenzione doveva essere catalizzata su un altro, è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Insomma, essendo in diretta fino agli ultimi giorni di giugno, Alberto Matano è riuscito a coprire in questi giorni la scomparsa ed il funerale di Silvio Berlusconi e per questo c’è stato anche un clamoroso colpo di scena televisivo: Barbara D’Urso a La vita in diretta.

La vita in diretta puntata di oggi: continuano gli omaggi al leader di Forza Italia

Nella puntata di oggi del talk di Rai1 è stato dato ampio spazio ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Si è parlato del dolore composto dei suoi cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, della nuova compagna Marta Fascina e di tutte le altre personalità che hanno presenziato alle esequie. La cronaca nera è stata ridotta anche se è stato dato spazio agli agghiaccianti retroscena sulla scomparsa della piccola Kata.