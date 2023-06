Mara Venier costretta a scusarsi: parole su Impagnatiello creano scandalo

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 4, 2023 , in Domenica In

Domenica In, la conduttrice travolta dalla bufera: “Suo figlio è un mostro”, parole creano scandalo

Non è per nulla piaciuto ai telespettatori di Rai1 il modo con cui la conduttrice veneta ha ricordato Giulia Tramontano, la giovane uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello incinta di sette mesi. La conduttrice, come molti, è rimasta sconvolta per il barbaro omicidio ed ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia di lei ed anche alla madre di lui, peccato però che non farlo ha usato parole che hanno scatenato la suscettibilità dei telespettatori che si sono sfogati sui social con tweet e post contro di lei. Per queste parole Mara Venier è finita al centro delle polemiche:

“Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino, signora lei ha fatto un’intervista dove dice perdonatemi, vi chiedo di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro. Sì, signora, suo figlio è un mostro.”

Mara Venier costretta a scusarsi dopo le polemiche: “Se ho sbagliato chiedo scusa”

Dopo le polemiche che l’hanno travolta la conduttrice di Domenica In ha voluto chiarire meglio quello che intendeva e soprattutto scusarsi con la madre dell’assassino di Giulia e del piccolo Thiago, Sabrina Impagnatiello:

“Ho il dovere di chiarire una cosa, forse ho sbagliato anche nell’esprimermi, ho parlato anche della mamma di Alessandro, lui è un reo confesso, non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro, ho visto l’intervista a La vita indiretta, credo che il dolore sia enorme, quando io ho detto “sì, suo figlio è un mostro”, non volevo ferirla, non volevo assolutamente signora, se ho sbagliato le chiedo scusa.”

La Venier ha poi aggiunto che avendo visto la sua intervista da Alberto Matano è rimasta molo colpita dal suo dolore e dal suo strazio e considera anche lei una vittima del figlio. Lei voleva dimostrare, forse con parole non proprio azzeccate, di essere vicina anche al suo dolore.

Web in rivolta con la conduttrice di Domenica In: basteranno le scuse?

Gli utenti social si sono riversati subito a commentare le frasi di Mara Venier sulla madre di Alessandro Impagnatiello. Alcuni hanno accusato la conduttrice di aver mancato di rispetto ad un donna già provata da un’atroce dolore, altri l’hanno accusata di essere poco empatica e poi infine alcuni addirittura l’hanno accusata di speculare su un fatto di cronaca nera così pesante solo per fare ascolti. Poi sono arrivate le scuse ed il chiarimento, basteranno a placare la bufera? Nel frattempo, come sempre, anche la puntata di oggi è stata ricca di ospiti.