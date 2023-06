Choc a Mattino Cinque: “Mostruoso”, Federica Panicucci rimasta senza parole

Raffaello Tonon sciocca tutti: clamorosa rivelazione in diretta

Oggi Federica Panicucci è tornata a parlare del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia, dando ovviamente nuovi scoop e clamorosi retroscena. Finito questo lungo blocco la conduttrice di Mattino 5 ha posto le sue attenzioni sul caso di cronaca nera legato all’efferato omicidio di Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello. Su questa storia Raffaello Tonon ha scioccato tutti, asserendo senza indugio alcuno di aver avuto modo di conoscere l’assassino, visto che spesso e volentieri è andato al locale in cui lavorava per prendere un drink:

“Lo conoscevo da anni…Frequentavo quel bar…Lui ed i suoi colleghi erano persone loquaci…Con lui mi sono trovato a parlare di tante cose…E’ una storia sconcertante…”

Mattino Cinque: la confessione dell’ospite lascia basita la conduttrice

Successivamente Raffaello Tonon non ha fatto mistero che nel momento in cui ha visto le fotografie del ragazzo che ha commesso questo atroce omicidio è rimasto senza parole:

“Io quando ho visto le fotografie non ci credevo…Ti posso garantire che lui dietro quel bancone era assolutamente, non solo una persona normale, ma gentile, premurosa, allegra…Mai sopra le righe…”

A quel punto Federica Panicucci, sulla quale è stato svelato un retroscena da Mauro Coruzzi, non ha nascosto tutto il suo stupore: “Pensa te…” Ha quindi ripreso la parola Tonon, il quale ha confessato che mai e poi mai avrebbe pensato che il ragazzo sarebbe stato capace di commettere una mostruosità del genere: “Era una persona pacata…Era una persona savia…Nessuno potevo mai immaginarlo…Vedere una mostruosità simile mi ha lasciato così..”

Federica Panicucci non ha il minimo dubbio: “Non ci credo!”

La conduttrice di Mattino 5, dopo aver sentito attentamente la testimonianza del suo ospite Raffaello Tonon, non ha nascosto che a prescindere da tutto non ha mai creduto al colpo di testa di questo ragazzo: “Sembrava savia…Io onestamente non credo ai colpi di testa, anzi…” Tonon ha comunque continuato a dire che a volte si vedono le persone fuori le righe, ma stavolta assolutamente no:

“A volte si vedono le persone sopra le righe, ma lui era al di fuori di ogni sospetto…”

E di tutta questa brutta faccenda che ha inorridito un po’ tutti in Italia la collega di Francesco Vecchi ne ha parlato fino alla fine della lunga diretta, annunciando già ai suoi numerosi spettatori a casa che anche nei prossimi giorni tornerà a porre le sue attenzioni.