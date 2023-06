New Amsterdam 5, anticipazioni quarta puntata: un ritorno inaspettato

Anticipazioni New Amsterdam 5 del 28 giugno: Max scopre una verità sconcertante

Stasera quarto appuntamento con New Amsterdam 5, il medical drama che ha appassionato il mondo intero compresa l’Italia nonostante la tiepida accoglienza riservata a questa quinta stagione. Negli episodi della scorsa settimana Max ha imposto una giornata di salute personale a tutto lo staff dell’ospedale che, però, non ha gradito la novità. Il dottor Iggy è andato al suo primo appuntamento. Max ha convinto Wilder a sottoporsi a una delicata operazione. L’uomo, poi, ha cercato di salvare un’infermiera dall’accusa di negligenza. Lauren ha fatto una confessione sconvolgente alla sorella. Max, intanto, è andato in missione in giro per New York per renderla più sicura. Iggy ha aiutato una famiglia a comunicare con il figlio non udente. Nella puntata di stasera invece lo staff dell’ospedale ha dovuto fare i conti con le conseguenze della decisione della Corte Suprema sul diritto all’aborto. Wilder ha consigliato a una donna con una gravidanza a rischio di abortire. Max ha cercato di trovare una soluzione per i pazienti fuori dallo Stato. La Bloom ha fatto una rivelazione importante a Reynolds. Una giovane paziente della Wilder le ha insegnato a non fare diagnosi affrettate.

New Amsterdam, trama quarta puntata: Helen torna a New York

Max ha rischiato molto con la Wilder scoprendo una dura verità. Iggy ha preso una decisione definitiva su Martin. Le anticipazioni della quarta puntata di New Amsterdam 5 del 28 giugno rivelano che nel primo episodio intitolato “Non farlo per me”, il dottor Reynolds vivrà un dilemma: lasciarsi andare a un nuovo amore o trascorrere del tempo con suo padre? La Bloom farà un passo inatteso verso la sorella. Max aiuterà uno stagista in terapia intensiva a superare la morte di un suo paziente. La Wilder riceverà un’offerta che la manderà in crisi.

Anticipazioni serie Canale5, quarta puntata: la decisione di Max su Helen

Nel secondo episodio della quarta puntata di New Amsterdam 5 intitolato “Caduta libera”, Max scoprirà che Helen è tornata a New York. Come mai? Il dottore rimarrà scioccato: la donna è tornata proprio ora che lui ha iniziato a provare qualcosa per la dottoressa Wilder. Quest’ultima, con Bloom e Iggy, faranno un’escursione in una foresta rocciosa. Ci sarà un drammatico imprevisto. Max deciderà di non andare a parlare con Helen per avere un chiarimento. L’appuntamento con la quarta appassionante puntata di New Amsterdam 5 è per mercoledì 28 giugno in prima serata su Canale5.