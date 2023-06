Stefano De Martino, ricordo doloroso sul bullismo: “Mi prendevano in giro”

Il conduttore e le difficoltà per un uomo che voleva fare danza

Questi giorni per Stefano De Martino sono felici e spensierati in vacanza con la moglie Belen Rodriguez, loro figlio Santiago e la piccola Luna Marì (figlia di Belen e Antonino Spinalbese). Intervistato da Grazia il conduttore ha ripercorso i suoi inizi di carriera, con la danza, raccontando di aver iniziato per caso visto che, essendo il papà un ballerino del Teatro San Carlo, non aveva pensato mai a questo percorso professionale. In più per un uomo non era facile approcciarsi al mondo della danza senza vivere pregiudizi. Stefano infatti racconta:

“Lo stereotipo del ballerino uguale effeminato esisteva ancora e poteva sfociare nel bullismo. Mi prendevano in giro ma, avendo un padre che lo faceva di mestiere, le loro offese non mi toccavano. Per questo voglio insegnare a mio figlio a non avere mai paura dei suoi sogni”.

Stefano De Martino racconta come ha iniziato a fare danza: “E’ successo per caso”

Mentre proprio in questi giorni stanno correndo delle ipotesi sul futuro del conduttore quest’ultimo, durante l’intervista al settimanale sopracitato, ha raccontato com’è nata la sua passione per la danza. Come sopradetto essendo suo padre un ballerino del Teatro San Carlo a Stefano non era mai venuto in mente di studiare danza. “E’ successo per caso” ha dunque rivelato. Un giorno stava accompagnando la sua sorellina di cinque anni a lezione di danza e mentre aspettava che finisse, per poi tornare a casa insieme, l’insegnante si avvicinò a Stefano e gli chiese come mai non provasse anche lui una lezione. Il resto è storia e lo showman da quel momento ha fatto una bellissima carriera con la danza prima di approdare alla conduzione.

L’importante messaggio dello showman: “Ho sempre seguito una regola”

Diventare ballerino per Stefano De Martino è certamente stata una sfida visto che è un mondo lavorativo decisamente tosto. Lui però a tal proposito dice:

“Fin da ragazzo ho seguito sempre una regola. Siccome, qualunque cosa tu voglia fare, la probabilità di fallimento è alta, tanto vale fallire provando a fare quello che ti piace piuttosto che quello che non ti piace”.

Stefano ha deciso di dedicarsi alla danza e fino a quel momento era stato un bambino che cercava un modo per esprimersi. Aveva provato altri sport, come calcio e basket, per omologarsi ai suoi amichetti, ma niente è riuscito ad appassionarlo come, in seguito, la danza.