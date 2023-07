Signora Volpe, trama ultima puntata: un omicidio mette a dura prova Sylvia

Anticipazioni della terza e ultima puntata di mercoledì 2 agosto: l’ex marito di Sylvia Fox le chiede aiuto

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della serie tv internazionale, italo-britannica, composta da un cast di attori inglesi e italiani. E mentre nel resto del mondo la serie è stata accolta con grande entusiasmo in Italia gli ascolti sono stati quelli della media estiva. In attesa di scoprire come andranno dunque gli ascolti di questa seconda puntata scopriamo cosa accadrà nel prossimo appuntamento, il terzo, in onda martedì prossimo, 2 agosto. Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Signora Volpe svelano che il collega ed ex marito della protagonista, Adam Haines, interpretato dall’attore Jamie Bamber, le chiederà aiuto per un caso piuttosto delicato e altrettanto intricato. Riusciranno i due lavorando insieme a risolverlo?

Trama e anticipazioni della terza e ultima puntata di Signora Volpe: omicidi e rapimenti per la protagonista

Accadrà davvero di tutto nella prossima puntata della serie tv di Canale5 in onda mercoledì 2 agosto in prima serata dalle 21:30 circa. Infatti Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox, vivrà un omicidio sconvolgente che vedrà come vittima uno studente e per il quale verrà arrestato inizialmente Sasha Pavlenko, a Roma, figlio di un importante politico russo. L’uomo è davvero colpevole o qualcuno vuole incastrarlo? E ancora, la protagonista della serie tv dovrà occuparsi anche di un altro caso piuttosto scottante che richiederà indagini serratissime. Avverrà infatti il rapimento di un maiale da tartufo, importantissimo per gli affari del luogo, per il quale non sarà facile trovare i colpevoli e le attenzioni della protagonista verranno catturate quasi giorno e notte.

Sylvia Fox davanti ad una verità sconvolgente: l’assassino è qualcuno che lei conosce molto bene

Sempre nella prossima puntata la protagonista, nonostante i vari casi che la terranno occupata, accetterà di indagare anche per il caso per il quale l’ex marito e collega Adam le ha chiesto una mano. Inoltre le anticipazioni della terza e ultima puntata di Signora Volpe annunciano che Sasha verrà alla fine rilasciato dall’accusa di omicidio dello studente ma solo sotto la custodia della stessa Sylvia. Lei, però, scoprirà che Sasha e Mario, la vittima, erano amanti. Infine la donna verrà a conoscenza di un losco ricatto andato storto e, continuando le indagini, scoprirà (e ne rimarrà sconvolta) che l’assassino di Mario è qualcuno che lei conosce molto bene o, almeno, che fino a quel momento pensava di conoscere.