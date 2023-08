Caterina Balivo sconvolta: “Vuoto, paura e ignoranza”, l’accorato appello

Conduttrice non si trattiene: “È la triste e amara realtà della violenza”, lo sfogo sui social

Non ha potuto fare a meno di esporsi, Caterina Balivo sulla violenza subita da una ragazza di 19 anni a Palermo. Una notizia drammatica che ha colpito l’opinione pubblica e portato anche molti personaggi del mondo della spettacolo a intervenire. La conduttrice ha usato i social per lanciare il suo appello e condannare l’accaduto: “Potrebbe sembrare l’inizio di un racconto horror” ha dichiarato nel suo ultimo post su Instagram, proseguendo:

“Ma è solo la triste e amara realtà della violenza di gruppo avvenuta a Palermo su una ragazzina di 19 anni”.

Un lungo commento quello della conduttrice che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno in tv su Rai1, con La volta buona, e in queste settimane ha deciso di rilassarsi in montagna con la famiglia. Il relax estivo è stato però turbato dagli ultimi fatti di cronaca. Ha proseguito infatti la sua amara riflessione così:

“I responsabili hanno dimostrato di non provare alcun tipo di empatia nei confronti della vittima: totalmente indifferenti al suo dolore, forse sicuri dell’impunità”.

Ha invitato poi i suoi followers anche nelle sue storie a leggere il suo ultimo post.



Caterina Balivo lancia un importante appello: “La nostra società va salvata, bisogna intervenire”

Ha deciso di metterci la faccia la conduttrice di Rai1 che ha proseguito il suo lungo post su Instagram (visibile integralmente cliccando qui) lanciando questo messaggio:

“La nostra società va salvata: c’è sempre più un disperato senso di ingiustizia, degrado, solitudine, c’è vuoto e paura, c’è ignoranza culturale ed anche sentimentale”.

Ha incitato a riformare il sistema giudiziario con leggi in grado di tutelare le donne “affinché possano veramente fidarsi, sentendosi finalmente tutelate”.

“È arrivato il momento di investire nelle scuole e nell’educazione affettiva”, il messaggio lanciato della nota conduttrice

Non si è fermata a chiedere di riformare la giustizia, Caterina Balivo, sconvolta dai fatti avvenuti a Palermo nei giorni scorsi. La conduttrice, sulla quale si è espresso un collega di recente, ha sottolineato la necessità di partire dalla famiglia e dalla scuola per educare le giovani generazioni ed evitare che certi crimini si ripetano. “È giunto il momento di investire nelle scuole, partendo dall’introduzione dell’educazione affettiva, sessuale e sentimentale”, ha proseguito l’artista, madre di due figli. Ha sottolineato che in questa battaglia le donne non possono essere assolutamente lasciate sole perchè questa battaglia riguarda la collettività. Ha chiuso poi il suo lungo post ricordando: