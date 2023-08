Ilary Blasi e Francesco Totti distrutti da Flavia Vento: ci è andata giù pesante

Flavia Vento ci è andata giù pesante sull’ex coppia: “Ostentano il lusso come i cafoni”

Quando l’Italia è venuta a sapere che Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbero più stati una coppia unita e che sarebbe iniziata una battaglia legale serratissima allora si è smesso di credere all’amore eterno perché sembravano davvero destinati a stare insieme per sempre. A criticarli, però, ora ci ha pensato Flavia Vento, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Ostentano il lusso. È da cafoni mostrare le marche, e poi le donne che pensano solo allo shopping si annoiano da morire”. E poi dà loro un consiglio utile per la vita: studiare il buddismo ed elevarsi staccandosi dai beni materiali.

Francesco Totti perde la stima dell’ex showgirl: “Non mi piace più”

C’è stato un periodo in cui Flavia Vento sbandierava al suo stesso cognome di avere avuto una specie di flirt con Francesco Totti, e mentre il pubblico sta ancora aspettando che dica quella tanto decantata verità, ora aggiunge che lui “non mi piace più”, anche se gli augura tanta felicità con Noemi Bocchi, inoltre lei ora cerca un vero eroe del mare, d’altronde si considera come una sirena o una ninfa che sogna di sposare Tom Cruise e poi aprire una pensione per cani. E su Ilary Blasi cosa ha detto? Dice che si veste fin troppo firmata, cosa che non trova affatto bella, perché proprio non le piace questa ostentazione del lusso (intanto la conduttrice ha capito come dimenticare Totti e lo stop in tv).

Flavia Vento ha visto per la prima volta Tom Cruise dal vivo: “Si è girato e mi ha salutato”

Per un lungo periodo Flavia Vento ha creduto di chattare con il vero Tom Cruise. Sembra una barzelletta di quelle pronunciate per far ridere di gusto le persone, ma tristemente è successo davvero. Una truffa online di cui è stata vittima e che le ha lasciato il cuore segnato dalle cicatrici che piano piano si stanno rimarginando. Ma alla prima di Mission Impossible 7 lo ha potuto vedere a pochi metri da lei: “Ho urlato il suo nome, si è girato e mi ha salutato” ha raccontato lei, aggiungendo che ovviamente mica poteva saltargli addosso e baciarlo. È sicura che lui sappia della truffa online e spera tanto che lui le scriva, prima o poi. D’altronde continuare a sognare non costa nulla. Intanto continua a essere casta da dieci anni e sogna prima o poi di aprire una pensione per cani dato che non ha alcuna intenzione di farsi mantenere da un uomo.