Maria Monsè, lettere infuocate: il marito entra nello scontro con la figlia

Le parole di Salvatore Paravia nella sua lettera indirizzata alla moglie Maria Monsè

Una delle conduttrici più amate e famose è sicuramente la showgirl siciliana Maria Monsè. Quest’ultima, insieme al marito Salvatore Paravia e a sua figlia, è stata al centro di uno scambio di lettere riportate dal settimanale DiPiù. Dopo aver assistito a una discussione aperta tra madre e figlia, Salvatore ha deciso di intervenire cercando di fare da mediatore tra l’eccessiva apprensione di Maria e il desiderio della loro figlia di vivere la sua giovinezza appieno. È importante ricordare che Perla Maria ha 17 anni, ma sembra che Maria sia un po’ soffocante nei confronti di lei, forse a causa delle sue esperienze poco fortunate avute molti anni fa. Analizziamo ora nel dettaglio le parole di Salvatore indirizzate a Maria:

“Cara Maria, ho letto lo scambio di messaggi tra te e nostra figlia Perla Maria, che è stata molto chiara. Lei ti ha fatto capire che ha bisogno di uscire, divertirsi e godersi la vita, come fanno tanti ragazzi della sua età. Vuole allontanarsi da questa sorta di gabbia dorata che hai creato e, dato che da qualche mese ha anche un fidanzatino che abita fuori Roma, vuole trovare il modo di incontrarlo di tanto in tanto.”

In sostanza, le prime parole di Salvatore dimostrano senza dubbio una certa preoccupazione nei confronti di sua moglie, con l’obiettivo di farle comprendere quali siano le reali esigenze della loro unica figlia.

La vacanza di Salvatore con la figlia ed il suo fidanzatino. E Maria come la prenderà?

In aggiunta, nella lettera scritta da Salvatore Paravia alla cara moglie ha trattato anche dei suoi progetti futuri che non coinvolgono direttamente la Monsè ma Perla Maria:

“Ho parlato anche con i genitori del fidanzatino di Perla Maria e anche loro sono d’accordo. Ho deciso di portare Perla Maria e il suo fidanzato a fare una bella vacanza con me. Gireremo un po’ il Cilento, il Golfo di Palinuro e poi giù in Calabria. Ho già prenotato tutto, dunque non puoi dirci di no, ormai è fatta.”

Sembra che questa volta Salvatore abbia preso l’iniziativa per frenare il forte desiderio di controllare la loro unica figlia. È da notare che Paravia stesso ha evidenziato come Perla Maria sia costretta a spostarsi solo in taxi poiché sua madre non vuole che utilizzi mezzi pubblici. Proprio nelle settimane precedenti, Perla aveva scritto una lettera a sua madre, Maria Monsè, in cui chiedeva maggior libertà e la possibilità di vivere la sua giovinezza come i suoi coetanei. Questo aveva portato ad uno scambio di opinioni tra madre e figlia, in cui Maria Monsè aveva spiegato le ragioni della sua preoccupazione. Tuttavia, questa volta sembra che Salvatore abbia preso in mano la situazione e abbia trovato una soluzione a tutti questi problemi.

La proposta d’amore di Salvatore a sua moglie Maria per evitare di essere troppo ‘mamma chioccia’

Salvatore Paravia sembra aver individuato una possibile soluzione per affrontare le preoccupazioni di Maria Monsè:

“Una terapia d’urto per distrarti da nostra figlia potrebbe essere quella di andare io e te in coppia a un reality. Così Perla Maria si sentirebbe più libera.”

Inoltre, alla fine della lettera, Salvatore ha concluso con una proposta che manifesta il suo amore per sua moglie:

“Dopo avere avuto la nostra Perla, noi volevamo darle un fratellino, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Maria, ecco la mia proposta: possiamo ancora avere un figlio con l’aiuto della scienza. È vero, hai quarantanove anni, ma la tua età biologica è molto diversa. Allora Maria, facciamo un altro figlio?”

Quanto alla risposta di Maria Monsè a questa proposta di Salvatore, dovremo attendere per scoprirlo.