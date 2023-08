De Girolamo e Semprini pronti all’addio a Estate in diretta: “Forse è un bene”

Estate in diretta sta per finire, l’ironia amara dei conduttori: “Forse è una fortuna”

Affiatati, complici e simpatici, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini stanno tenendo compagnia ai telespettatori di Rai in questi pomeriggi estivi. Nella puntata di oggi come sempre la prima parte è stata dedicata alla cronaca nera mentre la seconda alla cronaca ed al gossip. E proprio parlando di vacanze e relax i due conduttori si sono lasciati andare ad una riflessione sull’imminente fine del loro programma.

“Le vacanze stanno per finire e anche la nostra coppia sta per finire”

ha ammesso Nunzia De Girolamo mentre Gianluca Semprini le ha fatto eco con una punta di sarcasmo:

“Anche il nostro lavoro sta per finire chissà se sia una fortuna o meno.”

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini pronti a dire addio: gli ascolti del talk di Rai1

Mancano solo un paio di settimane prima della chiusura di Estate in diretta ed i due conduttori possono fare i primi bilanci sul gradimento della loro conduzione. Gianluca Semprini è ormai un veterano avendo condotto ben tre edizioni del talk mentre per Nunzia De Girolamo si tratta della prima volta alla guida di un quotidiano. Il bilancio però è più che buono, gli ascolti sono stati ottimi infatti. Il 4 luglio la prima puntata della versione estiva de La vita in diretta di Alberto Matano ha raggiunto il 18.5% di share 1.435.000 spettatori ma gli ascolti sono stati sempre in salita tanto che la puntata andata in onda ieri, giovedì 24 agosto, è stata vista da 1.625.000 spettatori con il 19.7% di share. Insomma gli ascolti spesso hanno sfiorato il 20% di share. Critiche positive hanno raggiunto anche i due conduttori anche se, ovviamente, non manca chi storce il naso imputando alla De Girolamo poca dimestichezza con la diretta.

Alberto Matano si gode gli ultimi giorni di vacanza: quando torna in onda La vita in diretta

E mentre Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini (che ieri hanno aperto con una tragedia sconvolgente) non si sono goduti molto le vacanze Alberto Matano in questi mesi le sue di vacanze le ha documentate sui social. Il conduttore e giornalista calabrese, però, tra un tuffo ed un festa presto dovrà ritornare al lavoro. La nuova edizione de La vita in diretta, infatti, prenderà il via a partire dall’11 settembre ed in questa edizione dovrà vedersela con la nuova versione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino.