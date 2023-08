Pomeriggio 5, “Belle notizie per Barbara D’Urso”: Gente lancia l’indiscrezione

Barbara D’Urso, in arrivo belle notizie per la prossima stagione tv? Gente lancia il rumors

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque nella prossima stagione televisiva dopo 15 anni. Il format, infatti, è nato nel 2008 ed è sempre stato condotto da lei. Da settembre, invece, ci sarà il cambio della guardia ed al suo posto arriva da La7 Myrta Merlino, alle prese con questa nuova sfida. Cosa farà dunque Barbara D’Urso? Quali sono i suoi prossimi progetti futuri? La conduttrice e attrice sarà impegnata a teatro ma il magazine Gente ha lanciato una clamorosa indiscrezione dopo averla paparazzata a Maratea (Potenza) impegnata a parlare al cellulare:

“Il suo smartphone squilla in continuazione costringendola a rimandare il tuffo e dal sorriso che le strappa la conversazione sembra ricevere solo belle notizie.”

“Dopo Pomeriggio Cinque qualcosa si muove”: indiscrezioni sul futuro della conduttrice

Il magazine sopramenzionato ha beccato la conduttrice immersa nel mare della Basilicata raggiante e felice. Non è chiaro però se il motivo della sua allegria siano i suoi amici e collaboratori con i quali trascorre le giornate o i suoi figli Gianmauro ed Emanuele oppure ancora della nipotina. Tuttavia le belle notizie potrebbero riguardare anche altro. Sempre il settimanale, infatti, ipotizza:

“Il telefono, dall’espressione sorridente e soddisfatta che esibisce pare portare solo buone notizie… che sia qualche nuova proposta di lavoro? Qualcosa si muove.”

Insomma staremo a vedere cosa il futuro ha in serbo per Barbara D’Urso (che di recente ha condiviso un toccante ricordo) dopo l’amarezza per il turbolento addio al suo storico programma.

Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso: rivoluzione nel pomeriggio di Canale5

Manca sempre meno a settembre e c’è grande attesa per il debutto di Myrta Merlino alla guida di un programma storico e longevo della rete ammiraglia Mediaset. La giornalista si sfiderà con La vita in diretta di Alberto Matano mentre quest’ultimo in una recente intervista ha speso parole al miele per l’ex rivale Barbara D’Urso. Pomeriggio Cinque per anni è stato leader negli ascolti ma Matano, rivoluzionando il talk di Rai1, anno dopo anno, stagione dopo stagione ha raggiunto ascolti record. Myrta Merlino riuscirà a tenergli testa?