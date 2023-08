Barbara d’Urso a cuore aperto, toccante ricordo del padre: “Imparato da lui”

Conduttrice sfiora le lacrime, commuovente ricordo del papà: “Ce l’ha insegnato lui”

È tornata con la mente al passato Barbara d’Urso che ha abituato i suoi followers a ricette, balli e panorami mozzafiato su Instagram. Questa volta l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, raggiunta nella sua casa di Capalbio anche dal fratello Alessandro, ha deciso di riaprire la scatola dei ricordi e parlare del padre. Un ricordo arrivato all’improvviso, durante un momento goliardico con gli amici che ha aperto le porte della memoria e fatto fare alla conduttrice partenopea un tuffo nel passato gradito.

“Io e mio fratello andavamo a cavallo perchè ce l’ha insegnato nostro padre. Abbiamo imparato da lui”.

Queste le parole dell’artista che poi, rivolgendosi al fratello, ha sottolineato:

“Andavamo a cavallo senza sella, te lo ricordi?”.

Un momento commuovente, riportato nelle storie Instagram della conduttrice che prosegue la sua estate all’insegna degli affetti e del relax.



“Orgogliosa, l’ho creato dodici anni fa”, le parole emozionate di Barbara d’Urso

Ultime settimane prima dell’inizio di settembre e della ripresa dei programmi autunnali. Orfana di Pomeriggio 5, la conduttrice partenopea si sta dedicando alla sua campagna e all’orto della villa di Capalbio. Insieme al suo giardiniere infatti ha mostrato l’insalata, pronta a piantare altri semi. Ha poi fatto una carrellata su una lunga fila di cactus ammettendo:

“Super orgogliosa della parete di cactus creata da me un bel po’ di anni fa”.

Una parete infinita che sembrava non terminare mai. La conduttrice ha raccontato che è stata proprio lei, dodici anni fa, a piantare le prime “pale”, che oggi hanno dato vita a una lunga distesa di piante di fichi d’India.

Ex conduttrice di Pomeriggio Cinque su di giri: “Amici, sole e le nostre solite risate”

Ha deciso di godersi l’estate, voltando pagina dopo l’addio a Mediaset, Barbara d’Urso. La conduttrice sta trascorrendo l’estate in Italia, dividendosi tra la Basilicata, la Costiera Amalfitana e la sua amata casa di Capalbio. In queste ore ha postato un video su Instagram (visibile cliccando qui) in cui riprende un ballo sfrenato in spiaggia con i suoi ospiti. “Friends, sunset e le nostre solite risate, col cuore”. Questo il commento al video che mostra la conduttrice, al centro di una nuova polemica che ha colpito anche Belen, felice e sorridente, pronta a scherzare con i suoi amici. Intanto a settembre potrebbe fare capolino in Rai con una lunga intervista da Mara Venier a Domenica In.