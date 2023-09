Al Bano incredulo: sta per fare una cosa mai fatta prima, tanta l’emozione

Il cantante pronto per il concerto di beneficienza: “Dove c’è umanità c’è musica”

Al Bano ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Ed in questa circostanza il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto tutta la sua emozione perchè il 6 ottobre farà un concerto benefico al Teatro Dal Verme a Milano (evento questo organizzato per sostenere la Casa Sollievo Bimbi di Vidas, primo hospice in assoluto in Lombardia): “Farò tutti i miei classici come Nel Sole…Poi ci saranno anche brani di musica sacra…” L’ex marito di Romina Power è felicissimo quindi di fare questo concerto per una causa così nobile:

“Dove c’è umanità è giusto che ci sia musica per accompagnarla…”

Al Bano particolarmente sensibile a questo argomento: “Da quando sono diventato padre ho capito l’importanza dell’infanzia”

Successivamente il compagno di Loredana Lecciso, sempre in questa intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha anche tenuto a confessare che proprio dal momento in cui è diventato padre ha capito l’importanza dell’infanzia:

“Da quando sono diventato padre ho capito l’importanza dell’infanzia, e cosa bisogna cantare per i bambini…”

L’ex marito di Romina Power, il quale potrebbe diventare nuovamente nonno, visto che si vocifera insistentemente che sua figlia Romina jr. potrebbe essere incinta, ha poi rivelato che al concerto di beneficienza canterà anche ‘Il mondo degli angeli’ pensando proprio a tutti i bambini malati assistiti con grande amore dall’organizzazione Vidas: “E’ una canzone scritta da Maurizio Fabrizio e Oscar Avogadro di cui mi sono innamorato e l’ho fatta subito mia…”

Io Canto Generation anticipazioni, arrivata la conferma tanto attesa: anche lui sarà nella giuria

Si segnala inoltre che proprio il magazine Oggi ha confermato tutte le indiscrezioni inerenti al fatto che Al Bano sarà uno dei giurati del programma di Gerry Scotti:

“Sarà nella giuria del talent show Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti, a novembre su Canale 5…”

Al suo fianco, anche se non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale, dovrebbero esserci Orietta Berti, Michelle Hunziker e nientepopodimeno che l’attore Claudio Amendola. Il periodico diretto da Carlo Verdelli ha poi rivelato che per il compagno di Loredana Lecciso ci sarà anche un altro progetto nell’immediato futuro. Difatti quest’ultimo farà concerti in Australia e parteciperà anche a dei programmi televisivi in Germania ed in Svizzera. Insomma i prossimi mesi per il cantante di Cellino San Marco saranno davvero pieni di impegni dimostrando con i fatti di essere ancora uno degli artisti italiani più richiesto.