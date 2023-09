Nunzia De Girolamo esausta: “Hanno stancato”, tensione a Estate in diretta

La conduttrice di Estate in diretta sull’ennesimo caso di femminicidio: “La mia voce fatica”

Anche oggi, giovedì 7 settembre, così come accaduto altre volte durante l’estate, la nuova puntata del programma del daytime di Rai1, di cui domani andrà in onda l’ultima puntata, si è aperta con un caso di cronaca e precisamente di femminicidio. E’ notizia delle ultime ore, infatti, la morte di una donna a Marsala, Trapani, Marisa Leo, ancora una volta avvenuta per mano dell’ex compagno con il quale aveva anche una figlia.

“Con sommo dispiacere ancora ci occupiamo di femminicidio. Siamo all’ottantesimo dal 2023”

ha detto Nunzia De Girolamo visibilmente provata. Poi mentre stava continuando a parlare e a raccontare la vicenda le si è spezzata la voce in gola. Dunque la conduttrice con la voce rotta ha spiegato: “Oggi la mia voce fa fatica. Tra le storie di femminicidio che onestamente hanno anche un po’ stancato”.

Nunzia De Girolamo manda un messaggio importante a tutte le donne: “L’amore non risolve tutto”

Dopo aver fatto a Estate in diretta una confessione shock in merito ad un’aggressione la conduttrice, affiancata da Gianluca Semprini, ha raccontato bene il caso di cronaca delle ultime ore. Il femminicidio di Marisa Leo sarebbe avvenuto nella classica modalità dell’appuntamento chiarificatore, o ultimo appuntamento, che l’uomo aveva chiesto alla donna e che lei, per amore di pace anche nei confronti della figlia, gli aveva dato. Proprio sulla scia di quanto accaduto Nunzia si è rivolta direttamente alle donne, a quelle che pensano di essere innamorate e che l’amore risolve tutto.

“L’amore non risolve tutto, non risolve la sete del possesso, non risolve la sete di cultura, quindi prima di andare a quell’ultimo appuntamento pensiamoci bene perché l’uomo violento non cambia anche se si tratta del padre di nostro figlio”

ha detto Nunzia.

Momenti di dolore a Estate in diretta: il ricordo straziante della vittima

Un’altra donna non c’è più, un’altra donna è stata uccisa dall’uomo che diceva di amarla, il padre di quella bambina che adesso è rimasta orfana. Proprio su questo si è concentrata l’attenzione dei due conduttori di Rai1 con Nunzia De Girolamo che ha interrogato anche una professionista in studio per capire come poter uscire da questa mattanza che in Italia è ormai diventata una vera e propria emergenza. Intanto Marisa Leo non c’è più. Descritta da tutti come elegante, buona e attenta alla violenza sulle donne è stata ricordata da colleghi e amiche.