Maria Corleone terza puntata: riassunto, streaming, dove vedere la replica

Dove rivedere la replica della terza puntata della fiction

E’ andata in onda ieri sera la penultima e terza puntata di Maria Corleone, fiction con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Fella che si fa sempre più avvincente e mozzafiato. Sullo sfondo della Sicilia e di Milano la fiction è formata da un totale di quattro puntate e dunque è arrivata a più di metà del suo viaggio. Mercoledì prossimo andrà infatti in onda il gran finale di stagione. In attesa di leggere, nel prossimo paragrafo, cos’è successo nella puntata trasmessa ieri sera vediamo dove recuperarla per chi l’avesse persa. Sul sito di Mediaset Play, diventato Mediaset Infinity, lo streaming è disponibile in qualsiasi momento, sia durante la messa in onda della puntata che in differita. Al momento, invece, la replica non è prevista nel palinsesto ma potrebbe essere aggiunta più avanti.

Riassunto della terza puntata di Maria Corleone

La nuova puntata si è aperta con la resa dei conti tra Maria, Rocco Barresi e l’avvocato dei Corleone, Salemi, ormai smascherato. Per questo l’uomo viene fatto fuori. Ma la resa dei conti non finisce qui e così don Luciano (Fortunato Cerlino) decide di vendicarsi di don Tano Tommasino e lo uccide. In quest’operazione don Luciano vuole che ci sia anche il genero, minacciato e ricattato visto che sta facendo soffrire la figlia Sandra. Intanto Maria e Rocco vanno a Milano e lei vuole vendicarsi di chi gli ha rubato le idee sui modelli dei vestiti. Organizza dunque una sfilata con i suoi nuovi modelli e poi ricatta il proprietario, di cui ha un video con l’amante pronto per la moglie, di darle il 51% delle azioni della casa di moda. Rocco infine dichiara i suoi sentimenti a Maria ma lei non ricambia.

Cos’è successo nella puntata di ieri sera

Mentre Luca scopre che l’ex fidanzata è a Milano, e la tiene d’occhio, Rocco Barresi apre un ristorante ma la pace dura poco: i calabresi sono furiosi con Maria che sta mettendo il naso nelle loro zone. Lei però non molla i suoi progetti e così riesce a corrompere perfino l’assessore per aggiudicarsi l’appalto per il polo della moda. Nonostante la frattura tra Rocco e Maria, che porta il primo ad allearsi con i calabresi e a consegnare la pistola di Maria a Luca, la ragazza riesce comunque a farla franca. Il fratello di Maria, Stefano, aiuta Luca a smascherare il padre e piazza un microfono in casa. Ma i calabresi non perdonano e piazzano una bomba sotto l’auto di Maria: a morire nell’esplosione è però la madre della ragazza. L’appuntamento è con l’ultima puntata di Maria Corleone mercoledì prossimo.