Milo Infante, terremoto su Ore 14: Rai pronta a prendere una drastica decisione?

Ore 14 rischia di essere ridimensionato dall’Azienda Pubblica? L’ultimo clamoroso rumor

Milo Infante ormai è da due anni che presiede il primo pomeriggio di Rai Due con il suo rotocalco a tutta cronaca nera. E puntata dopo puntata il giornalista è riuscito a conquistare la fiducia del pubblico, visti gli ottimi ascolti che ormai fa giornalmente (anche ieri il programma è stato seguito mediamente da poco meno di 700 mila spettatori a casa con il 6.26% di share). Ma nonostante questi ascolti pare che la Rai abbia la seria intenzione di ridimensionare il programma facendolo durare meno. A rivelarlo è stato poco fa il giornalista Giuseppe Candela direttamente sul suo profilo personale twitter:

“CLAMOROSO…Voci di corridoio: si pensa a una riduzione di Ore 14 a 50/55 minuti…”

Perchè Milo Infante rischia di vedere il suo programma ridimensionato?

Ovviamente in tanti adesso si chiederanno il motivo per cui un programma che va così bene come Ore 14 potrebbe rischiare seriamente di essere ridimensionato dalla Rai. Al momento non è dato saperlo. Difatti anche lo stesso giornalista del giornale Il Fatto Quotidiano e Dagospia.it se l’è chiesto:

“Gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? E’ un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cosa è successo?”

Ovviamente il giornalista ha anche tenuto a consigliare a tutti di stare calmi, visto che al momento è un rumor e niente sarebbe ancora stato deciso sulle sorti del programma di informazione di Infante, il quale ha iniziato questa stagione tv ottenendo ottimi ascolti.

Monta la protesta sui social contro il possibile ridimensionamento di Ore 14

La notizia relativa al ridimensionato del programma del primo pomeriggio di Rai Due condotto fin dalla prima edizione da Milo Infante è diventata subito virale sui social. E tanti spettatori a casa si sono riversati su twitter per contestare apertamente e schiettamente contro questa eventuale decisione incomprensibile, visto che Ore 14 ormai da anni continua ad essere uno dei programmi più visti della seconda rete Rai:

“Sarebbe vergognoso e una mancanza di rispetto per la squadra di Ore 14…Altre conduttrici su Rai1 non mi pare si siano lamentate in passato…”

Questa clamorosa voce di corridoio verrà presto confermata o smentita? Chissà, intanto se la polemica su twitter è già ai massimi livelli si segnala che al contrario il giornalista al momento non ha commentato la notizia. Magari potrebbe dire qualcosa oggi in diretta, qualora tutto si rivelasse fondato? D’altronde non è certo nuovo ad esternare il suo malcontento in diretta.