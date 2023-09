“Mi sento male”, a Reazione a catena vissuti attimi di panico: Liorni teso

Reazione a catena, ansia per le campionesse. Mariluna: “Mi sento male”, finale agitato

E’ stata un’ultima catena particolarmente sofferta quella della puntata andata in onda oggi, sabato 30 settembre 2023, del programma del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni, dove le campionesse in carica sono riuscite a difendere il loro titolo battendo gli sfidanti, arrivando quindi anche oggi al gioco finale. Per loro c’erano in palio quasi 60.000€ e, partendo dalle due parole base indicate nella grafica della foto in alto, primo e terzo elemento, rispettivamente ‘PIANTA’ e ‘TIGRE’, hanno dato ‘CARNIVORA’ come risposta, collegandola facilmente a ‘PIANTA’ ma non riuscendo a giustificare bene il collegamento con ‘TIGRE’, limitandosi ad ipotizzare “la tigre è un animale carnivoro”. Sono seguiti secondi di grande suspance e, prima che Marco Liorni rivelasse loro la risposta, la caposquadra Mariluna, inquadrata, ha detto a microfono semispento: “Mi sento male”.

Reazione a catena, amara delusione per le Amiche in onda: sfumata una vincita di oltre 58.000€

Ancora qualche secondo di suspance e Mariluna, Donatella e Valeria, alias le Amiche in onda, provenienti dalla Puglia, hanno avuto purtroppo l’amara scoperta di venire a sapere che la risposta che le avrebbe fatte vincere non era ‘CARNIVORA’ bensì ‘CARTA’. E’ stato tanto il dispiacere, non solo delle concorrenti ma anche di Marco Liorni.

Niente da fare, quindi, per le campionesse in carica, che torneranno comunque domani e potranno ritentare la fortuna se riusciranno a battere i nuovi sfidanti contro i quali giocheranno, come hanno fatto oggi, quando all’intesa vincente hanno battuto un trio proveniente da Palermo, che ha scelto di chiamarsi i Prima o Poi.

Marco Liorni ricorda l’appuntamento serale di Reazione a catena: “Che giornata oggi”

“Che giornata che è quella di oggi eh” ha detto Marco Liorni ricordando ai telespettatori la puntata speciale di Reazione a catena in onda questa sera in prime time, con alcuni personaggi famosi protagonisti in studio con i propri familiari: trattasi di una puntata benefica, il cui montepremi eventualmente vinto verrà devoluto in beneficenza. Per l’occasione il nome del programma diventa Tutti giocano a Reazione a catena: di ciò ma anche di altro Marco ha parlato in un’intervista uscita in questi giorni, nella quale non ha nascosto il suo sogno di condurre Sanremo un giorno, e a proposito del festival, ha fatto anche una rivelazione inaspettata su Amadeus e Carlo Conti.