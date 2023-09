Sanremo 2024, scoop! Vicina la scelta del co-conduttore: trattativa in corso

Festival di Sanremo 2024, spunta una nuova indiscrezione: Amadeus vuole un noto cantante con lui?

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione della kermesse musicale, che andrà in onda a febbraio, eppure la macchina organizzativa del festival non si è fermata affatto. A quanto pare infatti la calda estate 2023 è stata il fulcro di trattative, incontri sotto l’ombrellone e accordi presi a mollo nelle belle acqua del mare italiano. In queste ore a rivelare un altro succulento retroscena su quello che per tutti è l’evento musicale dell’anno è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sull’ultimo numero del periodico infatti, nella rubrica “Chicche di gossip” si legge che il conduttore della kermesse avrebbe messo già gli occhi su un possibile co-conduttore che potrebbe essere Gianni Morandi. Il cantante, che in passato ha condotto il programma, lo aveva affiancato già lo scorso anno e non è detto che possa tornare anche a febbraio 2024.



Amadeus al lavoro per il prossimo festival: ecco chi vorrebbe nelle cinque serate

“Amadeus potrebbe fare una riunione con chi lo ha accompagnato nel suo viaggio sanremese” si legge sulle pagine del settimanale su citato, in cui viene poi precisato che Fiorello avrebbe già confermato e gli altri da incontrare sarebbero proprio Gianni Morandi e Zlatan Ibrahimovic. Insomma una reunion che potrebbe essere la scusa per prendere accordi per la nuova edizione del festival, sul quale si sa ancora poco per quanto riguarda il cast. L’unica certezza, rivelata di recente, è che nell’ultima puntata della kermesse tornerà proprio Fiorello, d’altronde Ciuri non poteva lasciare l’amico da solo questa volta. Non è escluso perciò che il presentatore siciliano stia pensando proprio al cantante di Monghidoro come sua possibile spalla.

Anticipazioni Sanremo 2024: tutte le indiscrezioni sulla nuova edizione del festival

Il toto co-conduttore è perciò iniziato. A quanto pare infatti le trattative sono in corso. Nelle scorse settimane Amadeus è riuscito a siglare l’accordo con Fiorello, che sarà protagonista nella puntata finale dello show. La vacanza insieme in Sardegna è stata lo scenario giusto per gli ultimi accordi. Oltre a voler incontrare presto anche Gianni Morandi e Zlatan Ibrahimovic, il conduttore siciliano in questi giorni è stato pizzicato anche in compagnia di Gerry Scotti, tanto da far pensare che proprio il volto Mediaset possa essere la sua spalla a febbraio. Il chiarimento sull’incontro è arrivato proprio ieri, anche se al momento Amadeus non avrebbe chiuso nessuna porta. Insomma, i giochi sono ancora aperti!