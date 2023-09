Terremoto a Uomini e Donne, segnalazione choc: Gemma Galgani rischia grosso?

Gemma Galgani presa in giro dal cavaliere? E’ scoppiato il caos in studio

L’inizio di questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata subito con un terribile putiferio. E a finire stavolta al centro delle polemiche è stato il cavaliere Maurizio. Il motivo? Tina Cipollari e un’altra dama hanno insinuato che si prenderebbe gioco dei sentimenti della dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. La situazione è degenerata quando lui ha messo in dubbio che il biglietto che ha prenotato l’opinionista per fargli passare un weekend insieme a Gemma in Sardegna fosse vero: “Faresti bene a dire prima che non ti interessa…” E a pensarla come lei pure la dama, che ha confessato di averci parlato poco prima durante il ballo per chiedergli al cortesia di non prendere in giro la Galgani, che tanto ha sofferto per amore in passato:

“Io ho l’idea che stia prendendo in giro Gemma…Evita di far male ad una persona che ha un interesse nei tuoi confronti, evita…”

Tina Cipollari ha messo spalle al muro il cavaliere: “Ci stai prendendo in giro?”

Successivamente ha chiesto a Maurizio che albergo ha prenotato. E quest’ultimo ha un attimo tergiversato perché sarebbero stati i suoi clienti ad aver prenotato, visto che deve andare in Sardegna per lavoro, e non solo per passare un weeekend con Gemma Galgani: “Non so il nome dell’albergo perché prenotano tutto i miei clienti…” L’opinionista, che oggi ha litigato furiosamente con Elio, ha quindi perso completamente le staffe chiedendo a muso duro al protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi se stia prendendo in giro tutti:

“Ma ci stai prendendo per il cu**? Adesso sono fuori di testa…Chiama questi clienti! Chi ti ha prenotato questo albergo?”

La Cipollari ha comunque intimato al cavaliere di telefonare a questi clienti per avere informazioni: “Qual è il mistero? Tu dove vai ad alloggiare l’hotel? Va a prendere il telefono”. Quest’ultimo ha poi fatto presente che l’evento a cui deve partecipare è a Sestu, non a Cagliari. Alla fine Maurizio è uscito per prendere il telefono.

Uomini e Donne: l’opinionista è una furia e ordina al cavaliere di prendere una stanza doppia

Maurizio è poi ritornato in studio a Uomini e Donne dicendo di aver contatto questo suo cliente e aver chiesto una camera singola in un hotel a Sestu. Tina Cipollari, che è stata criticata da Ursula Bennardo, è però andata su tutte le furie intimando al cavaliere del dating show prodotto e condotto di rettificare immediatamente perchè Gemma Galgani non può dormire da sola:

“Cancella e dì che hai bisogno di una matrimoniale…Qual è il tuo problema? Hai un problema fisico? E dai su…”

Quest’ultima si è poi recata dalla Galgani dandole un dolcetto perchè è sicura che la notte che passerà con Maurizio non andrà granché bene: “Mangiati un dolcetto che sarà una notte buia…” Come andrà questo weekend?