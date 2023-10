Affari Tuoi, tensione. Amadeus non crede ai suoi occhi: “Poteva finire male”

Tensione alle stelle sul finale di Affari Tuoi: la concorrente temeva di aver perso 300.000€

E’ stata una delle puntate più tese di sempre quella del programma di Amadeus andata in onda oggi, domenica 1 ottobre 2023, come sempre a partire dalle 20.40 circa su Rai1. A giocare è stata Anna Chiara, concorrente della regione Calabria, che il conduttore ha definito “una delle fotografe più brave in Italia”. Per tutta la durata della partita Anna Chiara è stata affiancata dal marito Carlo e la fortuna da subito li ha assistiti, dato che hanno eliminato una serie di pacchi blu. Le cose, però, si sono complicate sul finale quando, rimasta con tre pacchi blu e due rossi, la concorrente ha accettato un’offerta di 20.000€, nonostante i due pacchi rossi fossero molto ricchi, in quanto uno conteneva 50.000€ e l’altro la cifra massima, ovvero 300.000€. Destino beffardo poco dopo: fatti tre tiri, la concorrente della Calabria ha eliminato proprio i tre pacchi blu, avendo quindi l’amara scoperta di apprendere che, se non avesse accettato i 20.000€, comunque avrebbe portato a casa una cifra ben più alta. Sono seguiti istanti di grande suspance, fino all’apertura del suo pacco, il numero 12: dentro c’erano 50.000€. “Avreste vinto una cifra più alta se non aveste accettato i 20.000€, ma se al posto dei 50.000 nel pacco ci fossero stati i 300.000, la cosa vi avrebbe fatto molto più male” ha commentato Amadeus.

Affari Tuoi: puntate sfortunatissime quelle andate in onda nelle scorse sere

Le puntate precedenti di Affari Tuoi sono state decisamente sfortunate fin dall’inizio per i vari concorrenti che hanno giocato: ieri è stata la volta della concorrente siciliana, che ha aperto diversi pacchi consecutivi tutti rossi, non nascondendo la sua delusione e il suo nervosismo sul finale, quando il padrone di casa Amadeus per sdrammatizzare e smorzare la tensione le ha fatto una battutaccia sul dottore. Due sere fa, invece, la concorrente dell’Umbria ha avuto l’amara delusione di scoprire che nel suo pacco c’erano 200.000€, dopo averne accettati 20.000.

Affari Tuoi contro Striscia la Notizia: finita la prima settimana di sfida in ascolti

Quella che si è conclusa ieri è stata la prima settimana della stagione 2023/2024 nella quale il programma condotto da Amadeus ha sfidato Striscia, ripartita lunedì 25 settembre: una battaglia in ascolti che il gioco dei pacchi non teme, tenendo a distanza il competitor. Ieri, sabato 30 settembre, a seguire la trasmissione di Rai1 sono stati infatti 3milioni 590mila telespettatori con il 21.3% di share, mentre il tg satirico di Canale5 ha avuto una media di spettatori di 2milioni 793mila spettatori con il 16.6% di share.