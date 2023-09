Affari Tuoi, chiusura amara: Amadeus e la concorrente rimasti di sasso

La concorrente dell’Umbria ha accettato 20.000€… ma nel pacco ne aveva 200.000!

Si è chiusa con un’amara delusione la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, venerdì 29 settembre 2023: a giocare è stata Lucia, concorrente dell’Umbria, che per tutto il corso della trasmissione è stata affiancata dal marito. A cinque pacchi dalla fine, i due hanno deciso di accettare un’offerta di 20.000€ ma, aprendo i pacchi rimasti, si sono ritrovati con due opzioni: 5.000€ e 200.000€. A quel punto il dottore ha telefonato ad Amadeus tramite il quale ha informato la concorrente che, se fosse arrivata a quello step della partita senza accettare l’offerta precedente, le avrebbe proposto di chiudere la giocata con 90.000€. Aprendo, infine, i due pacchi rimasti, Lucia e il marito hanno avuto la brutta scoperta di vedere che in quello a loro affidato dalla sorte, ossia il numero 17, c’erano proprio i 200.000€. “E’ stata una bellissima esperienza, va bene così” ha commentato Lucia prima che le telecamere si spegnessero, senza perdere il sorriso.

Affari Tuoi: la concorrente scoraggiata all’inizio della partita, cominciata male

La parte sicuramente più difficile per la concorrente dell’Umbria è stata quella dell’inizio della partita, poiché ha chiamato diversi pacchi rossi consecutivi: proprio per l’eliminazione di diversi pacchi ricchi, il padrone di casa Amadeus per sdrammatizzare e incoraggiarla le ha detto “Facciamo reset”, e reset è stato fatto dato che il lancio successivo ha visto finalmente l’eliminazione di un pacco blu. Nonostante un inizio traballante, la partita è poi proseguita bene e quando di pacchi ne sono rimasti cinque, oltre a quello a lei affidato, la concorrente si è ritrovata con quattro possibilità su cinque di vittoria, essendo rimasti 1€, 5.000€, 10.000€, 15.000€ e 200.000€.

Affari Tuoi, il marito della concorrente commuove il pubblico: “Lei torna a casa, è già una vittoria”

Nei minuti finali della trasmissione, quando di pacchi ce n’erano ancora cinque e il dottore ha fatto alla concorrente l’offerta poi accettata, riflettendo sull’offerta, il marito di Lucia ha detto al conduttore: “Lei è stata qui per trentasette puntate, nelle quali io e i nostri figli l’abbiamo seguita da casa. Abbiamo sentito la sua mancanza, perciò già il fatto che stia per tornare a casa è per noi una vittoria”, e sia Amadeus che i telespettatori sono rimasti colpiti e hanno fatto un applauso.

Insomma, la coppia non è andata via a mani vuote, a differenza dei concorrenti che hanno giocato ieri e l’altro ieri, i quali non hanno portato a casa nulla (ieri la concorrente delle Marche è anche scoppiata a piangere parlando di un incidente in famiglia).