Daniele Pecci, accadrà in Cuori 2: “Ci saranno parecchi sconvolgimenti”

Anticipazioni sulla prossima puntata di Cuori 2: l’attore protagonista incuriosisce il pubblico

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della serie tv con Daniele Pecci e molti altri bravissimi attori che con il loro talento sono riusciti a far giungere la fiction alla sua seconda stagione. C’era molta apprensione per le condizioni di salute di Cesare Corvara, a cui proprio l’attore presta il volto, ma con la scorsa puntata si è scoperto che è sopravvissuto all’infarto. Ovviamente la sua malattia cardiaca resta ma, come sottolinea anche l’attore in un’intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, se è arrivato fino a qui è perché le sue condizioni non sono poi così gravi. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? A dirlo è proprio l’attore con le seguenti parole:

“Ci saranno parecchi sconvolgimenti che riguarderanno non solo Cesare ma anche gli altri personaggi”.

Daniele Pecci e la grande lezione sul set della serie tv: “Sono diventato bravissimo a mettere i punti di sutura”

Nella prossima puntata di Cuori 2 Delia e Alberto avranno una tragica notizia e quale sarà il ruolo di Cesare Corvara ormai abbastanza fuori (o forse no?) dal triangolo amoroso che ha tenuto banco nella prima stagione? In attesa di scoprirlo l’attore protagonista durante l’intervista ha raccontato tutto quello che ha imparato in due anni sul set della serie tv medica.

“Sono diventato bravissimo a mettere i punti di sutura con le pinze e l’ago curvo. Sembra il lavoro di una sarta”

spiega. Poi però ammette di non sentirsi molto a proprio agio nel ruolo di medico e che per questo con il personaggio di Cesare si è dedicato e concentrato su un suo particolare tratto distintivo. Ovvero essersi dedicato tutta la vita alla scienza.

Cesare Corvara e il rapporto con l’attore che lo interpreta: “Resta qualcuno che è al di fuori di me”

E’ molto riservato sulla sua vita privata e anche di poche parole, Daniele Pecci, che su questo suo aspetto spiega di voler essere apprezzato dal pubblico per quello che fa e non per quello che è. Quando poi gli chiedono in cosa assomiglia e in cosa no al suo personaggio di Cuori e quali siano gli aspetti che più gli piacciono e quali invece meno l’attore risponde: