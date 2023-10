La promessa, spoiler di Andres Blanco: “Rabbia e litigi con i de Lujan”

L’attore di José Luis de los Infantes rompe il silenzio: “Il mio personaggio vive stati d’animo diversi”

Veste i panni del padre di Jimena, l’attore Andres Blanco nella telenovela La promessa, in onda dal lunedì al venerdì su Canale5. Un aristocratico determinato a tenere alto il nome della sua casata, tanto da scontrarsi con i de Lujan in più occasioni. Sarà proprio la famiglia de los Infantes a salvare il marchesato dal dissesto finanziario nelle prossime puntate della soap opera, grazie a un matrimonio che sarà basato sull’inganno. Il povero Manuel infatti verrà circuito da Jimena che lo porterà all’altare, facendogli dimenticare l’amore proibito per Jana e la sua passione per l’aviazione. Sulla pagine dell’ultimo numero del settimanale Tele Sette, l’attore ha raccontato sul suo ruolo nella soap:

“Non avevo mai interpretato un aristocratico quindi ho accolto con gioia la possibilità di mettermi nei panni di un nuovo personaggio”.

Ha proseguito poi sottolineando: “Mi piace vivere stati d’animo diversi”. José infatti ha un doppio volto: uno istituzionale per gli affari, l’altro paterno, con la figlia.



Il protagonista della soap opera La promessa svela: “Con il marchese de Lujan rabbia e litigi”

È entrato gradualmente nelle trame sella telenovela di Canale5, José Luis de los Infantes. Sulle pagine del settimanale su citato ha raccontato sulla dualità del suo personaggio:

“C’è il lato paterno con la figlia Jimena, mantenendo la compostezza di un aristocratico, senza farsi mancare la rabbia e i litigi con il marchese de Lujan”.

Proprio la figlia, dark lady della telenovela, tradirà nelle nuove puntate. Ha ironizzato poi parlando degli abiti di scena, l’attore ammettendo: “È un po’ difficile sopportare i colletti alti e rigidi dei vestiti che si indossavano in quel periodo”. Ha raccontato di essersi trovato benissimo sul set e che il cast è diventato per lui una vera e propria famiglia.

L’attore della telenovela ammette: “È facile identificarsi con i personaggi”

Ha raccontato che la squadra della telenovela La promessa è molto affiatata e preparata e questo è il segreto del successo della soap opera spagnola. “È una serie realizzata con tanto amore” ha proseguito l’attore, dichiarando:

“C’è tanto lavoro e sono presenti situazioni molto diverse, con personaggi dell’alta aristocrazia ma anche figure più semplici”.

Ha poi sottolineato che questo rende più facile “vedersi riflessi e identificati in alcuni di essi”. L’attore ha raccontato di amare l’Italia e di essere stato in Toscana, a colpirlo in particolare la cucina del Bel Paese.