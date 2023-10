Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla: “Nati due bambini”, ma è un caso unico

A Unomattina una notizia clamorosa: “Due bambini nati a distanza di 45 minuti”, ecco perchè è un caso raro

Si è chiusa con una notizia molto curiosa la puntata di Unomattina che Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla hanno condotto oggi, martedì 10 ottobre 2023, come sempre dalle 8.30 alle 9.55 circa su Rai1. Al momento della chiusura, i due padroni di casa si sono ritrovati, come da tradizione, al centro dello studio, dove Daniela ha dato a Massimiliano la notizia in questione, dicendogli: “Dobbiamo fare degli auguri speciali a due neonati che si chiamano Zeno e Azzurra” sono state le parole di Daniela.

Questi due bambini sono nati lo stesso giorno, ma…

ha poi aggiunto la conduttrice, suscitando la curiosità del collega.

Daniela Ferolla svela a Massimiliano Ossini: “Due bambini figli di due sorelle”

“Questi due bambini, appunto Zeno e Azzurra, sono nati entrambi il 29 settembre, a distanza di 45 minuti l’uno dall’altra, e la particolarità è che sono figli di due sorelle” ha dunque detto la conduttrice di Unomattina al collega, che ha commentato sorpreso: “Cioè due sorelle hanno partorito lo stesso giorno a distanza di 45 minuti l’una dall’altra?”, e Daniela ha confermato, mentre la regia ha mandato in onda nel maxischermo dello studio il titolo di un articolo del Corriere del Veneto uscito in questi giorni che recita:

Verona, due sorelle partoriscono a 45 minuti di distanza: “Ci siamo ritrovate nella stessa stanza d’ospedale”.

“Che bella questa cosa” ha poi esclamato Massimiliano, mentre Daniela ha ribadito: “E’ una cosa davvero particolare”, facendo di nuovo i suoi auguri ai due piccoli appena nati.

Massimiliano Ossini commenta la notizia: “Se lo avessero fatto di proposito non ci sarebbero riuscite”

“Se lo avessero fatto apposta, per far crescere insieme i due bambini, non ci sarebbero riuscite. Sono cuginetti ma è come se fossero fratelli” ha detto inoltre il conduttore di Unomattina, e la collega si è trovata d’accordo con lui.

Dunque si è chiusa con questa bella notizia la puntata di oggi della trasmissione del mattino di Rai1, che ieri ha iniziato la nuova settimana trasmettendo purtroppo le terribili immagini provenienti da Israele: Massimiliano, a questo proposito, non ha nascosco il suo dolore, mentre Daniela ha ammesso che proseguire con la diretta non sarebbe stato affatto facile.