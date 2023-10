Mattino Cinque, Federica Panicucci ironica: l’ospite non ci sta e sbotta

Federica Panicucci non è riuscita a trattenere l’ironia in diretta: “Io non ho dormito tutta la notte”

Oggi la conduttrice nella seconda parte del suo Mattino 5 ha parlato dei casi di cronaca più rilevanti di questi ultimi giorni. Ad un certo punto ha anche voluto parlare brevemente del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia, visto che ieri il suo inviato ha annunciato che l’ex portavoce Paola Felli ha da fare delle rivelazioni inedite e sconvolgenti. Prima però di dare la parola alla Felli ed al suo giornalista la collega di Francesco Vecchi non è riuscita a trattenere l’ironia:

“Paolo ieri mi hai lasciato così…Io non ho dormito tutta la notte perchè mi hai lasciato con un’anticipazione incredibile…”

Mattino Cinque, l’ospite assai infastidita dall’atteggiamento della conduttrice: sfogo in diretta

Successivamente ha preso la parola l’inviato Paolo Capresi, il quale ha spiegato che in effetti ieri ha annunciato che la Felli avrebbe dei messaggi della presunta veggente Gisella Cardia in cui ha fatto delle previsioni. A quel punto è intervenuta appunto l’ex portavoce, la quale ha tenuto a precisare a Federica Panicucci, ai presenti e al pubblico a casa che non sono messaggi scritti, bensì registrati:

“Sono stati pubblicati sia sul libro e sono pure sul sito antecedenti ai fatti inerenti alla guerra in Siria, a Gerusalemme e di quello che sta succedendo in questi giorni con date e riferimenti molto precisi…”

Quest’ultima ha poi letto testualmente questi messaggi. In questa circostanza la conduttrice del rotocalco mattutino di Canale 5 non ha però nascosto le sue perplessità, tanto da riuscire ad indispettire la suddetta ospite in collegamento: “Signora Panicucci…Io capisco che lei deve fare l’ironica, però mi creda è una questione molto seria…”

La presentatrice si è subito difesa dagli attacchi: “Non è così”

Federica Panicucci, la quale ieri mattina è stata pungente nel momento in cui il suo inviato ha fatto un annuncio relativo al caso della presunta veggente Gisella Cardia, si è però subito difesa con le unghie e con i denti, asserendo che mai è stata sua intenzione fare dell’ironia:

“No, no…Ci mancherebbe…Io stavo solo sottolineando le date che stava dicendo…”

A quel punto è intervenuto in difesa della presentatrice di Mattino 5 l’opinionista Roberto Poletti: “Signora Felli, Federica è fin troppo seria…Mi creda non le dico quello che sto pensando io di fronte a questa baracconata…Prosegua…Federica si sta comportando seriamente…Lei Felli no…” La collega di Francesco Vecchi ha quindi ripreso un attimo Poletti, asserendo di credere non sia giusto definire ‘bracconata’ quello che sta facendo la sua ospite: “Non chiamiamola baracconata…Lei sta argomentando…” Le tensioni però non sono affatto scemate finché la Panicucci non è stata costretta a chiudere in fretta e furia per passare ad occuparsi di un altro argomento.