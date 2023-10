Per Elisa-Il caso Claps come finisce? Anticipazioni terza ed ultima puntata

Come finisce la fiction su Elisa Claps? Spoiler ultima puntata, in onda martedì prossimo

Andrà in onda martedì prossimo, 7 novembre, l’ultimo episodio di Per Elisa-Il caso Claps, la fiction che ha debuttato la settimana scorsa, che narra la vera storia di Elisa Claps. Parlare di anticipazioni in questo caso non ha molto senso, trattandosi appunto di una storia vera , già nota a tutti per via dell’attenzione mediatica che è stata dedicata al caso negli ultimi anni da tanti programmi di cronaca nera, primi fra tutti Chi l’ha visto e Quarto Grado. La trama dell’ultima puntata della fiction riportata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito nelle edicole oggi, promette un finale con un salto temporale: la narrazione lascia quindi il 1993, anno della scomparsa e delle prime indagini, per raccontare tutto ciò che è avvenuto nei successivi diciassette anni, fino al mese di marzo del 2010 quando, durante alcuni lavori, i resti di Elisa sono stati rinvenuti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, luogo della sparizione della ragazza.

Per Elisa-Il caso Claps: martedì prossimo la terza puntata (episodi 5 e 6), ecco la trama

L’ultima puntata della fiction su Elisa Claps, come le prime due, è composta da due episodi di circa un’ora: le anticipazioni del primo rivelano che sono trascorsi ormai diversi anni dalla sparizione di Elisa (interpretata da Ludovica Ciaschetti) e per la famiglia Claps, composta da papà Antonio, mamma Filomena e i figli Gildo e Luciano, la vita sembra essere tornata a scorrere, anche se la ferita per la scomparsa di Elisa rimane ovviamente aperta e sanguinante, perchè non hanno neppure un luogo dove poter piangere e portare un fiore alla ragazza.

Nel secondo dei due episodi conclusivi, invece, la trama riporta direttamente al 17 marzo 2010, il giorno del ritrovamento dei resti di Elisa come appena detto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, rimasti incredibilmente nascosti nonostante in passato fossero stati fatti dei sopralluoghi e dei lavori.

Più di 3 milioni di telespettatori martedì scorso per il debutto della fiction

Ha avuto un buon successo la fiction su Elisa Claps, la cui prima puntata martedì scorso è stata seguita da una media di oltre 3milioni di telespettatori con quasi il 17% di share. Nel dettaglio, a seguire l’appuntamento d’esordio, trasmesso il 24 ottobre, sono stati esattamente 3milioni 5mila spettatori con uno share del 16.91%, battuto solo dalla partita di calcio trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, che di spettatori ne ha avuti invece circa 3milioni e mezzo superando il 17% di share.