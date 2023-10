Vanessa Scalera è implacabile: “In tv totale mancanza di meritocrazia”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 9, 2023 , in Serie & Film Tv

Attrice di Imma Tataranni 3 dura sulla tv di oggi: “Trasformato il Paese in peggio”

Ferve l’attesa per la puntata di questa sera della serie tv con protagonista Vanessa Scalera. In attesa del penultimo appuntamento con la terza stagione della fiction, l’attrice protagonista ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Diva e Donna, raccontando di essere grata alla serie che l’ha portata finalmente al grande successo di pubblico, garantendole anche una certa stabilità economica. Non ha nascosto però sulla tv di oggi:

“Io sono figlia della televisione dell’ultimo ventennio, che ha trasformato questo Paese, a mio avviso in peggio e con una totale mancanza di meritocrazia”.

Ha però ammesso anche che “adesso la situazione è cambiata” e quello che le è successo è un esempio. “Ora è possibile che donne, anche quarantenni come me” ha dichiarato “abbiano la possibilità di emergere”. Questo, a sua detta, è un segnale importante.



Vanessa Scalera ammette: “La malinconia è un tratto che ho donato io a Imma”

Ha raccontato di aver sempre cercato di restare fedele al personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Anche se nella vita reale lei ha uno stile più sobrio rispetto alla magistrata di Matera, una cosa le accomuna: la malinconia. “È in tratto che ho donato io a Imma” ha dichiarato l’attrice, proseguendo:

“Mi contraddistingue, o meglio, è un certo disagio che a volte provo nello stare al mondo e in Imma, in alcuni tratti, l’ho inserito”.

A decretare il successo del sul personaggio è sicuramente il fatto di essere una donna vera, con tutti i suoi difetti e tanti limiti a livello affettivo. Il rapporti conflittuali con il marito e la figlia, che nasconde un segreto, continueranno a tenere il pubblico di Rai1 con il fiato sospeso. La new entri nel cast infatti, Sara Drago, potrebbe portarle via il suo Pietro.

Nota attrice fa una confessione intima: “Torno spesso nel mio paese d’origine”

Vive a Roma ormai da diversi anni Vanessa Scalera, legata sentimentalmente al collega Filippo Gili. Ha raccontato però di tornare spesso nel suo paese in Puglia, Mesagne, dove la conoscono tutti, sono felici del suo successo e orgogliosi. “Torno a casa dalla mia famiglia molto spesso” ha raccontato, proseguendo poi:

“È la mia terra e non potrei non farlo, fa parte di me”.

“Un Paese ci vuole, come diceva Cesare Pavese”, ha concluso, fiera delle sue origini.