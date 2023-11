Affari Tuoi: compleanno finito male per il concorrente della Basilicata

Affari Tuoi, Amadeus dispiaciuto per il concorrente lucano: “Puntata sfortunatissima”

E’ stato Alberto, il concorrente della regione Basilicata il protagonista della puntata del gioco condotto da Amadeus nell’access primetime di Rai1 andata in onda oggi, martedì 21 novembre 2023, ma la partita da subito ha preso una brutta piega dato che i pacchi rossi sono andati via molto più velocemente dei pacchi azzurri. Un compleanno sfortunato, quindi, per Alberto, sorteggiato per giocare proprio nel giorno in cui ha compiuto gli anni. La sorte ha dato il pacco numero 15 ad Alberto, che nel corso della trasmissione è stato affiancato dalla moglie Annalisa. Provenienti dalla provincia di Potenza, i due alla fine sono rimasti con un pazzo azzurro da 100€ e un pacco rosso da 5.000€: a quel punto Alberto ha scelto di non proseguire e, con gli occhi lucidi, ha detto di voler andare alla regione fortunata scegliendo il Piemonte per un motivo preciso, ossia

In quella regione è morta mia mamma…

Affari Tuoi, il concorrente racconta: “Mia mamma morta sotto i ferri a Torino”

“Mia madre è andata a Torino per un controllo, è stata operata d’urgenza ma non ce l’ha fatta, è morta sotto i ferri” ha rivelato il concorrente della Basilicata ad Amadeus, trattenendo a fatica le lacrime. Rimasto senza parole, Amadeus ha commentato dicendogli “Mi dispiace molto…”. Dunque, rinunciando al suo pacco, all’interno del quale c’erano solo 100€, Alberto e sua moglie Annalisa hanno indicato il Piemonte come regione fortunata, ma tale regione, come l’intera partita, si è rivelata tutt’altro che fortunata. Sfumati, quindi, i 100.000€ in palio, Alberto e sua moglie hanno fatto il secondo tentativo, provando a giocare per 50.000€, e Annalisa a quel punto ha svelato che da casa tante volte, al secondo tentativo, è riuscita ad azzeccare la regione fortunata. Di comune accordo, i coniugi hanno scelto l’Umbria, rivelando la loro devozione per San Francesco d’Assisi, dato che proprio il 4 ottobre si sono conosciuti e innamorati.

Niente da fare: per il concorrente della Basilicata la puntata è finita male

Alla fine neanche l’Umbria si è rivelata essere la regione fortunata, che era invece la Puglia. Alberto e Annalisa sono andati via comunque con il sorriso, vista anche la loro simpatia, e Alberto prima di lasciare lo studio ha detto ad Amadeus: “Se vuoi posso mandarti da casa i miei proverbi d’ora in poi”, dato che, come il pubblico sa bene, in tante puntate Alberto ha divertito il conduttore con proverbi in dialetto lucano.

Segnaliamo che stasera Affari Tuoi è tornato in onda con una puntata nuova, dopo quanto è successo domenica quando, stranamente, è stata trasmessa una puntata vecchia, nella quale si sono visti tra i pacchisti concorrenti che hanno già giocato.