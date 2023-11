Affari Tuoi, la concorrente del Lazio fa cadere il telefono di Amadeus

Piccolo incidente in studio: la concorrente ha fatto cadere il telefono del conduttore!

E’ stata Romina, concorrente della regione Lazio, la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, giovedì 23 novembre 2023, come sempre a partire dalle 20.40 su Rai1. E’ stata affiancata dalla mamma la concorrente che, con un movimento brusco, mentre chiacchierava con Amadeus ha fatto cadere per sbaglio il telefono che il conduttore usa per parlare con il dottore. Anzi, più che cadere, Romina ha fatto fare al telefono un vero e proprio volo verso il pubblico. Tra le risate degli spettatori, imbarazzatissima la concorrente si è subito scusata, mentre Amadeus, recuperando il cellulare, si è assicurato che non si fosse rotto. “E’ la scusa per fartelo comprare nuovo” ha detto ironicamente la concorrente al conduttore.

Affari Tuoi, la concorrente ricorda il papà scomparso: “Mi ha lasciato una ferita profonda”

Nel corso della trasmissione, non sono mancati inoltre momenti anche molto toccanti: poco prima del finale, Romina ha infatti ricordato il papà scomparso molti anni fa, al quale era legatissima. “E’ stato veramente molto male” ha detto con gli occhi pieni di lacrime, mentre la mamma, prendendo la parola, ha raccontato: “Mio marito prima di morire è rimasto per cinque giorni con la testa tra le braccia di Romina”. Sempre a proposito del padre della concorrente, Amadeus ha rivelato ai telespettatori che da giovane ha lavorato come attore recitando in Cleopatra con Liz Taylor, ma poi non ha proseguito la strada della recitazione: “Fin quando ha fatto l’attore?” ha chiesto a Romina, che ha risposto ironicamente “Fino quando ha conosciuto mia mamma, ha smesso per lei: oggi avrei potuto dire di essere la figlia di un grande attore, e invece…”.

Romina del Lazio ha vinto 50.000€: non ha mai voluto cambiare il pacco numero 9

Si è chiusa in festa la puntata di oggi di Affari Tuoi, con Romina che ha trovato 50.000€ nel suo pacco, il numero 9, che non ha mai voluto cambiare: l’alternativa erano 30.000€, quindi già prima di aprire il suo pacco sapeva che avrebbe comunque portato a casa una bella somma.

Non è andata altrettanto bene ieri sera, invece, a Giancarlo, concorrente della regione Campania, andato via a mani vuote ma non prima di aver emozionato il pubblico con la sua storia molto toccante: negli ultimi vent’anni è stato un frate francescano.