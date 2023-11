Affari Tuoi: Giancarlo colpisce con la sua storia, frate per vent’anni

La storia del concorrente della Campania, diventato frate francescano dopo la morte del papà

E’ stato Giancarlo di Angri, concorrente della regione Campania, a giocare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, mercoledì 22 novembre 2023. Giancarlo si è fatto conoscere subito da tutti nel programma dell’access prime time di Rai1 dato che già dalle prime puntate ha accennato la sua storia: è stato un frate francescano per oltre vent’anni, ma dall’anno scorso è uscito dal convento e ha deciso di cambiare vita. E stasera, tra un pacco e l’altro, Amadeus ha raccontato la sua storia, rivelando: “Nel 1997 è morto suo papà. Lui e i suoi due fratelli sono rimasti orfani, cresciuti solo dalla mamma. Un giorno Giancarlo ha incontrato per puro caso dei frati francescani che distribuivano alcuni volantini e ha deciso di partecipare ai loro incontri. Da lì è iniziato tutto…”.

Avevo diciannove anni quando ho perso mio padre

ha commentato il concorrente, che successivamente ha spiegato anche la ragione per la quale ha deciso di lasciare il convento.

“Nessuna crisi di fede”, ecco perchè Giancarlo non è più un frate francescano

“In tanti mi hanno chiesto se ho avuto una crisi di fede, non è assolutamente così. Sono cristiano e cattolico come lo sono sempre stato […] Negli ultimi anni sentivo che in convento non riuscivo più a vivere come avrei voluto, a sbocciare” ha raccontato il concorrente della Campania, svelando anche di aver intrapreso gli studi in Psicologia del Lavoro dopo l’uscita dal convento: “Mi manca solo la tesi e poi conseguirò la laurea” ha precisato inoltre.

La sorte gli ha dato il pacco numero 1, ma poco prima della metà della partita Giancarlo ha deciso di cambiarlo preferendo il 4: aprendo poi l’1, ha scoperto che dentro c’erano 50.000€. Senza farsi prendere dallo sconforto, è andato avanti fino a cambiare di nuovo il pacco, proprio sul finale.

Amadeus dispiaciuto per Giancarlo: “Ingannato dal dottore per ben due volte”

E’ stato affiancato dal fratello Luca il concorrente della Campania ad Affari Tuoi, arrivando alla fine, come si vede nella foto in alto, con 10€ e 30.000€ ma, cambiando per la seconda volta il pacco, è andato di nuovo incontro alla sfortuna: per lui la puntata si è infatti chiusa con 10€, tra il dispiacere di Amadeus che, salutando i due fratelli, ha commentato “Il dottore, offrendovi il cambio, vi ha ingannato tutte e due le volte…”.

Non è andata meglio ieri sera, quando a giocare è stato il concorrente della Basilicata, anche lui andato via a mani vuote.