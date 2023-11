Chi l’ha visto? Anticipazioni stasera, i casi della puntata del 15 novembre

I casi della puntata di Chi l’ha visto che andrà in onda questa sera, mercoledì 15 novembre

Come tutti i mercoledì, anche oggi in prima serata su Rai3 andrà in onda una puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, che tratterà come sempre vari casi, rimanendo in video dalle 21.20 circa, orario in cui finirà la soap Un posto al sole, fino a mezzanotte. Vediamo, quindi, di quali casi si occuperà la conduttrice con il suo gruppo di giornalisti. Primo fra tutti, nella puntata di Chi l’ha visto di questa sera verrà affrontato il caso dei due fidanzatini scomparsi tra il Veneto e il Friuli, dove è stato rivelato il passaggio della loro auto: è un giallo, quello di Filippo e Giulia, che sta tenendo l’Italia intera con il fiato sospeso. Tante le segnalazioni arrivate agli inquirenti, che le stanno vagliando proprio in queste ore: tali segnalazioni vedrebbero la presenza dei due ragazzi nella zona del Veneziano. Nel corso della ricerche pare siano state trovate anche tracce biologiche che non si esclude possano essere di sangue.

Chi l’ha visto? Nella puntata di questa sera si parlerà di nuovo anche di Elisa Claps

Sempre nel corso della prossima puntata del programma di Rai3, Federica Sciarelli tornerà anche sulla storia di Elisa Claps, a poco più di una settimana dalla seguitissima serie tv Per Elisa-Il caso Claps, andata in onda su Rai1 per tre martedì: ora il pubblico potrà ripercorrere la vicenda grazie ad un’inchiesta giornalistica in quattro puntate. Quello di Elisa è un mistero che, nonostante sia stato risolto con il ritrovamento dei suoi resti e la condanna del suo assassino, lascia ancora tanti interrogativi aperti e continua a tenere alta l’attenzione degli italiani. “Dove nessuno guarda” è il sottotitolo dell’inchiesta che, come appena detto, in quattro episodi ripercorre le tappe dei quasi diciassette anni di mistero, dal 13 settembre del 1993, giorno in cui Elisa è stata vista per l’ultima volta, al 17 marzo 2010, la data del ritrovamento del suo corpo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, la cui riapertura ha spinto tanti cittadini a protestare e a questo proposito Federica Sciarelli ha fatto delle scuse a mamma Filomena nella diretta di mercoledì scorso.

Nella diretta di stasera anche gli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli

Infine, come nelle puntate precedenti, questa sera a Chi l’ha visto Federica Sciarelli documenterà anche gli ultimi sviluppi sulle indagini per l’omicidio di Pierina, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre scorso nel garage del palazzo dove viveva: stasera pare verranno presentati in diretta una serie di nuovi elementi scaturiti dalle indagini che potrebbero finalmente spiegare cos’è successo il giorno del suo assassinio. Non mancheranno poi, come sempre, tante altre storie e appelli urgenti per persone che si trovano in estrema difficoltà.