Miriam Leone gravidanza, sesso del figlio, quando partorisce, chi è il marito

La nota attrice è in dolce attesa: quando ha scoperto di essere incinta e qual è il sesso del bambino

Diventerà presto mamma Miriam Leone. L’attrice siciliana aspetta infatti un figlio dal marito Paolo Carullo. Ha scoperto di essere in dolce attesa ancora prima di fare il test di gravidanza, guardando quella pancetta che non ha mai avuto e rendendosi conto di essere entrata in una sorta di stato di grazia. Da Mara Venier ha raccontato di essere ormai arrivata all’ottavo mese di gravidanza, il piccolo (o la piccola) nascerà perciò entro la fine dell’anno. L’artista non ha mai nascosto che diventare mamma non era una priorità per lei che, dopo la vittoria a Miss Italia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, prima come conduttrice su Rai1 e poi cimentandosi come attrice, con grande successo. Convinta che una donna può sentirsi completa anche senza un figlio, ha ammesso che la voglia di allargare la famiglia è arrivata quando ha conosciuto il marito. Ha raccontato di non sapere qual è il sesso del bambino e di aver scelto di scoprirlo soltanto il giorno in cui verrà al mondo, riservandosi la più dolce delle sorprese.



Quando partorisce Miriam Leone: svelata la data presunta del parto

Quando partorirà l’attrice? Presumibilmente la data della nascita dovrebbe essere tra novembre e dicembre. In questi mesi l’artista, che ha stravolto i fans con una dedica speciale nei mesi scorsi, ha vissuto in modo riservato la sua dolce attesa, regalando soltanto pochi scatti ai suoi fans su Instagram e vivendo le emozioni dell’attesa in modo intimo. A paparazzarla di recente è stato il settimanale Chi che l’ha ripresa in una serata con una coppia di amici. In queste settimane però ha mostrato a tutti il suo pancione sfilando a Parigi e successivamente calcando il red carpet alla Festa del Cinema di Roma, per presentare la serie, visibile su Disney+, I leoni di Sicilia.

La vita privata di Miriam Leone: chi è il marito della famosa attrice

Un legame solido quello tra l’artista e il marito Paolo Carullo. Il manager è riuscito a conquistare l’attrice, che ha trovato in lui una brava persona, un complice e una spalla con cui costruire una famiglia e poter anche sbagliare, sicura che ci sarà lui ad aiutarla. La coppia è convolata nozze il 18 settembre del 2021 (come visibile nella foto in basso), il matrimonio è stato celebrato a Sciglio nel Ragusano. Una festa intima vissuta con grande riserbo, così come i primi mesi della dolce attesa.