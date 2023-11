Paolo Fox oroscopo: nuove previsioni settimanali fino a venerdì 17 novembre

Oroscopo della settimana: ecco come andranno le cose nel privato e nel lavoro

Dall’ultimo numero di DiPiùTV, riprendiamo nuove indicazioni astrali relative alle previsioni di Paolo Fox della prossima settimana, svelando come andranno le cose sia nella vita privata che nella professione.

ARIETE: la giornata di martedì sarà stimolante per le coppie; i single, invece, devono evitare scontri diretti; nel lavoro Mercurio favorevole incentiva la possibilità di vincere una sfida;

TORO: nella vita di coppia qualcuno sente il peso dell’essere stato colpevolizzato; per i single i rapporti con Ariete e Capricorno restano nervosi; nel lavoro chi è dipendente è reduce da una trattativa spinosa;

GEMELLI: ai single l’astrologo consiglia di non agitare troppo le acque; molte coppie hanno dovuto rivedere le proprie posizioni; nel lavoro Mercurio in questo periodo è conflittuale;

CANCRO: i single vorrebbero avere qualche garanzia in più; per le coppie le spese di recente sono state troppe e ciò può aver causato tensioni; nella giornata di venerdì si dovranno evitare inutili polemiche nel lavoro.

Paolo Fox, previsioni di altri segni: ecco come andrà la settimana entrante

Adesso passiamo ai segni dal quinto al nono, il cui oroscopo settimanale lo riprendiamo ancora dalla rivista menzionata nel paragrafo precedente.

LEONE: il nuovo transito di Mercurio è interessante per le coppie; ai single, invece, l’astrologo dice che la perfezione non esiste; per il lavoro questo periodo promette una buona crescita;

VERGINE: arriva un accordo e le coppie che da tempo sono in crisi hanno finalmente la possibilità di riavvicinarsi; nel lavoro è importante gestire bene le questioni di carattere economico;

BILANCIA: le coppie devono fare un discorso chiaro sull’economia perchè di recente hannno sostenuto troppe spese; nel lavoro è un momento di riflessione ma si possono trovare soluzioni alle quali prima non si è pensato;

SCORPIONE: le due settimane in arrivo possono aiutare a risolvere problemi in casa, specie se riguardano i figli; chi aveva paura di non riuscire in un progetto di lavoro, ora ha le idee più chiare.

Oroscopo ultimi segni, Paolo Fox: previsioni zodiacali della prossima settimana

Concludiamo con l’oroscopo settimanale fino al 17 novembre 2023 dei segni dal nono al dodicesimo.

SAGITTARIO: le coppie giovani potrebbero dover prendere a breve un’importante decisione; nel lavoro torna il desiderio di novità, quindi di fare cose diverse rispetto al passato;

CAPRICORNO: se le coppie hanno avuto uno scontro, nel cuore si sente ancora il peso dell’amarezza; Giove e Saturno rimangono in ottimo aspetto, motivo per il quale gli incontri di lavoro non vanno sottovalutati;

ACQUARIO: in amore ora è facile concedersi completamente e la giornata di mercoledì sarà positiva da questo punto di vista; nel lavoro, invece torna la voglia di fare e i risultati non mancheranno;

PESCI: alcune coppie a breve dovranno prendere una decisione importante sulla casa; nel lavoro, invece, Mercurio dissonante consiglia di fare massima attenzione al denaro in questo periodo.