Pomeriggio 5, Myrta Merlino fa una gaffe con un’ospite: “Puntata infernale”

Myrta Merlino apre la seconda parte della trasmissione commettendo una clamorosa gaffe

E’ finita anche questa puntata di Pomeriggio Cinque. Una puntata questa dedicata interamente al maltempo che ha messo in ginocchio tante zone in Italia, tra cui soprattutto la Toscana. Si segnala che all’inizio della seconda parte del programma quotidiano in onda tutti i giorni su Canale 5 la conduttrice, presentando una sua ospite, ha commesso un errore. Cos’è successo? Ha sbagliato a dire il cognome di Daniela Poggi chiamandola Goggi. L’ospite non ha quindi nascosto tutto il suo imbarazzo facendo notare al volto dell’ammiraglia Mediaset di aver sbagliato: “Goggi? Poggi…”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice dopo l’errore non ha nascosto che è stata una puntata infernale

Daniela Poggi non è poi riuscita a trattenere le risate. A quel punto Myrta Merlino, dopo essersi ripresa un po’ dall’imbarazzo, ha fatto notare a quest’ultima e al pubblico a casa che questa è stata davvero una puntata assi complicata:

“Però posso dire la verità? Oggi è stata una giornata e una puntata davvero infernale…”

La giornalista dell’ammiraglia Mediaset, la quale giorni fa si è sfogata in diretta, ha quindi fatto presente di considerare questa gaffe per quello che è: “La prendo per buona…” Ovviamente l’ospite ha subito tranquillizzato la presentatrice, asserendo che può capitare: “Tranquilla…Assolutamente non c’è nessun problema…” E dopo questa impasse la Merlino ha ripreso in mano la diretta continuando a parlare del maltempo che sta flagellando l’Italia, soprattutto il centro.

La presentatrice ha ringraziato tutto il suo staff per l’enorme lavoro svolto

Una volta finita la seconda parte di Pomeriggio 5 la conduttrice ha voluto un attimo ringraziare tutto il suo staff di autori e giornalisti per aver lavorato incessantemente per mettere a punto questa puntata dedicata interamente al maltempo:

“Devo prendermi un secondo per fare un ringraziamento molto grande alla mia redazione, agli autori, ai miei inviati straordinari…Tutta la notte hanno lavorato e hanno cercato per noi di raccontare nel modo migliore quello che sta accadendo nel nostro Paese flagellato dal maltempo…”

E anche il pubblico in studio ha dedicato loro un lungo applauso. La giornalista ha poi ringraziato anche i suoi ospiti per averla affiancata in questa puntata particolarmente complicata. Finito questo momento Myrta Merlino ha poi lanciato la pubblicità e ha anche dedicato un breve spazio al Grande Fratello e a ciò che è successo ieri sera in diretta. In questa occasione la presentatrice in forza a Mediaset non è però riuscita a dare la parola alla sua inviata dalla porta rossa per mancanza di tempo: “Cara Emanuela mi devi scusare…Mi racconti tutto lunedì…Oggi ho fatto una puntata interamente dedicata al maltempo…Scusami!” Insomma è stata senza ombra di dubbio una diretta complicata che la giornalista ha dimostrato di saper gestire nel migliori dei modi.