Beautiful, anticipazioni americane: Eric esce dal coma, Ridge in crisi

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Ridge si sente in colpa

Le vicende dei protagonisti di Beautiful, che va in onda in 100 Paesi in tutto il mondo, continuano ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le anticipazioni americane della soap rivelano che finalmente i telespettatori tireranno un sospiro di sollievo per Eric che uscirà dal coma. Ma prima di quel momento Ridge sarà roso dai sensi di colpa. Lo stilista, osservando il padre sul letto dell’ospedale intubato e privo di conoscenza dopo l’intervento subito, inizierà a pensare di non aver preso la decisione giusta. Finn, Bridget e Brooke lo inviteranno a non essere così negativo: ha agito per il suo bene e presto potrebbe svegliarsi. Steffy è certa che se Finn avesse avuto modo di parlare con Eric prima del malore che l’ha colpito, avrebbe sicuramente accettato di sottoporsi al trattamento. Ma per Ridge i guai non sono finiti. Zende continuerà ad essere geloso di R.J. che è stato scelto dal nonno per finire la sua collezione. Intromettendosi in una conversazione tra Luna e R.J., Zende dirà che secondo lui Ridge non è adatto a prendere decisioni sulla salute di Eric. Tra i due cugini ci sarà un duro scontro. Solo Luna riuscirà a calmarli.

Beautiful, trame puntate americane: Zende contro R.J. e Ridge

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano ancora che Ridge proporrà a R.J. di completare la collezione del nonno. Zende comunicherà a Ridge la sua volontà di portare a termine la collezione di Eric. Quando Ridge gli dirà che sarà R.J. a finire la collezione, Zende si sentirà estromesso dalla famiglia. Luna consolerà il giovane. Negli episodi stranieri di Beautiful, intanto, Finn e Bridget si consulteranno sulla possibilità di staccare i macchinari che aiutano la ventilazione respiratoria di Eric. Vogliono evitare complicazioni. Quindi richiameranno Ridge in ospedale, anche stavolta la decisione spetterà a lui.

Anticipazioni americane di Beautiful: Eric esce dal coma

Nelle puntate americane di Beautiful, dopo il delicato intervento di Eric, Finn e Bridget spiegheranno la procedura a Ridge del distacco dei macchinari. Rimarranno tutti con il fiato sospeso fino a quando Eric inizierà a respirare senza ventilatore e tutti piangeranno emozionati. È un miracolo di Natale! Donna, per festeggiare la bella notizia, chiederà a Katie, Zende, Luna e R.J. di addobbare l’albero di Natale a Villa Forrester. L’appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:45 circa su Canale5: sono in arrivo nuovi clamorosi colpi di scena.