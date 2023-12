Carlotta Mantovan pronta a innamorarsi dopo Frizzi? La sua risposta sorprende

“Rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore”, la dichiarazione di Carlotta Mantovan

Ha deciso di rimettersi in gioco a Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan che ha abbracciato il gioco e la leggerezza per dar vita a una rinascita in piena regola. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi ha ammesso infatti di non aver chiuso le porte all’amore dopo la perdita del marito Fabrizio Frizzi, anche se fra dieci anni non sa cosa succederà, una cosa ha voluto precisarla:

“Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica e irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore”.

Poi, pensando al presente, ha voluto però sottolineare che al momento il suo amore è tutto per la figlia Stella, quella figlia che ha preso dal padre il sorriso e tanti aspetti caratteriali, come la solarità.



Carlotta Mantovan ha cambiato vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi: dove si è trasferita

Ha deciso di voltare pagina dopo la morte del marito, la concorrente di Ballando con le stelle. Sulle pagine della rivista su citata ha raccontato infatti di essersi trasferita in Francia in un paesino in cui riscoprire il contatto con la natura e con le piccole cose:

“Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna al centro della Francia, a pieno contatto con la natura”.

Qui la figlia può giocare spensierata “correndo tra i prati e andando in bicicletta”. Intanto lei si dedica agli altri abitanti del villaggio, ha raccontato infatti: “Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola, per le esigenze della comunità”. Nel suo futuro però potrebbe esserci anche la tv, ha ammesso infatti:

“Mi piacerebbe fare un programma di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita”.

La concorrente di Ballando ammette: “Con Antonella Clerici siamo come sorelle”

Il mondo dello spettacolo però in questi anni le ha regalato anche una grande amica: Antonella Clerici. Sulla conduttrice di È sempre mezzogiorno, Carlotta Mantovan ha dichiarato:

“Lei è una carissima amica, mi consiglia, è come una sorella maggiore. Lei per me è famiglia”.

Intanto questa sera l’artista tornerà protagonista nel talent condotto da Milly Carlucci, mentre la scorsa settimana ha rischiato di uscire, finita in ballottaggio con Antonio Caprarica e Sara Croce. L’autoeliminazione del giornalista ha scongiurato il rischio di lasciare il programma per l’artista, sicura di avere un angelo che tifa per lei.