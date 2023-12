Giovanni Allevi, messaggio di speranza dall’ospedale: “Continuo a vivere”

Il musicista è in ospedale e aggiorna tutti sulle sue attuali condizioni di salute

La lotta contro un tumore è qualcosa che lascia senza energia. Si deve lottare non solo contro di esso, ma anche contro la paura di morire prima del tempo per qualcosa che negli anni futuri sarà del tutto curabile, grazie alla fiducia nella scienza e nella medicina. Giovanni Allevi, che l’anno scorso ha annunciato di essere stato colpito da un mieloma, ha voluto aggiornare tutti i suoi sulle sue attuali condizioni di salute postando una foto dall’ospedale con la seguente didascalia: “Continuo a vivere”.

Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore: le sue parole

Quindi Giovanni Allevi non si arrende e vuole sconfiggere il tumore che nel 2022 gli è stato diagnosticato. Citando Giulio Cesare, ha voluto aggiornare tutti dicendo che continua a vivere, e che sono in tanti a farlo, più di quanto si possa immaginare. Poche settimane fa aveva parlato della sua malattia dicendo che ha un busto molto stretto che gli protegge la schiena e che tra una ripresa e l’altra ha dovuto fermarsi perché le sue dita ancora hanno la tendenza a cedere. Però il suo amore per la vita e per la musica più più forte di qualsiasi cosa e si spera che alla fine sia lui a trionfare.

Sanremo 2024, Giovanni Allevi super-ospite: fan al settimo cielo

A Sanremo 2024 sul palco dell’Ariston arriverà nientemeno che Giovanni Allevi, uno dei pianisti più apprezzati in Italia e all’estero, che sta combattendo una dura lotta contro un mieloma, come si è ripetuto poc’anzi. Il suo sarà un grande ritorno alla musica e al palcoscenico e vuol essere in piena forma al fine di dare il meglio di sé davanti a una platea di milioni e milioni di spettatori che si sintonizzeranno su Rai1 per una sequela di cinque serate con i grandi Big della canzone italiana. Quindi i fan si sono subito stretti attorno a lui dandogli tutta la loro vicinanza e il supporto in questa battaglia con la speranza, davvero, che la vinca e possa godersi una serata musicale sul palco dell’Ariston.