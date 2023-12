Milly Carlucci, nuovo programma su Rai1: concorrenti, giuria, talent scout

Ecco come sarà il nuovo programma che la conduttrice di Ballando farà in primavera su Rai1

E’ di alcuni giorni fa la notizia di un nuovo show di Milly Carlucci che andrà in onda in prima serata su Rai1 nei prossimi mesi, ma stamani TvBlog ha rivelato in anteprima alcuni dettagli su come sarà tale programma. I protagonisti saranno artisti di vario genere, non famosi ma persone comuni, che si esibiranno nelle loro specialità: ci saranno quindi cantanti, attori, prestigiatori, mentalisti, giocolieri, comici, trapezisti, atleti, acrobati e via dicendo. Tali concorrenti non saranno da soli ma avranno dei talent scout vip, tra i quali si innescherà quindi una gara: quale sarà il vip che riuscirà a trovare il maggior numero di talenti? Ovviamente i concorrenti saranno valutati da una giuria, immancabile nei programmi di Milly Carlucci.

Milly Carlucci e il nuovo talent di Rai1: ecco i primi nomi che circolano per il cast

Non si fanno ancora nomi per quanto riguarda la giuria del nuovo programma di Milly Carlucci, ma circola invece qualche voce relativa ai talent scout: sempre da Blogo apprendiamo che uno di loro potrebbe essere Teo Mammucari, in arrivo direttamente da questa edizione di Ballando con le stelle, mentre un altro potrebbe essere Flavio Insinna, che con Milly ha già lavorato nelle varie edizioni de Il cantante mascherato, show che nel 2024 non avrà una quinta edizione, non avendo riscosso il successo sperato lo scorso anno. Più che voci, TvBlog parla di “sensazioni” in merito alla possibilità che Mammucari e Insinna siano nel cast del programma.

La nuova trasmissione di Milly Carlucci andrà in onda a maggio con cinque puntate

Infine, nel suo pezzo di anteprima Blogo ha rivelato anche che le puntate dello show dovrebbero essere cinque, tutte in onda nel mese di maggio. A differenza del passato, quindi, quando Milly Carlucci occupava la prima serata dei mesi invernali, come suddetto con Il cantante mascherato, nel 2024 tornerà alla collocazione primaverile lanciando questo nuovo show, la cui giornata di messa in onda sarà quella del venerdì. Ricordiamo che fino a prima della pandemia anche Ballando andava in onda in primavera, ma nel 2020, vista la situazione dell’Italia e del mondo intero nei mesi di aprile e maggio, si è deciso di spostare lo show all’autunno e da quell’anno ha mantenuto la collocazione post-estiva.