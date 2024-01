C’è posta per te anticipazioni 27 gennaio: Luca Argentero unico ospite

Luca Argentero torna per l’ennesima volta da Maria De Filippi

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, gli attori di Terra amara, Stefano De Martino e Sabrina Ferilli, ecco che nella puntata di domani di C’è posta per te la padrona di casa Maria De Filippi ha deciso di ospitare soltanto Luca Argentero, che per l’ennesima volta sarà il regalo di un destinatario a scelta della redazione. Ormai diventato una star televisiva grazie al ruolo del primario Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani (giunta alla sua terza stagione su Rai1) sarà molto felice di tornare nello studio di C’è posta per te dove gli applausi e gli elogi sperticati sono assicurati.

Cambio di programma a C’è posta per te: domani ci sarà un unico ospite

Un curioso nonché molto gradito cambio di programma per domani a C’è posta per te, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia: ci sarà un unico ospite invece di due. La scelta di Maria De Filippi piace molto al pubblico che è abituato a commentare tutto quello che succede e ruota attorno al mondo della tv sui vari canali social e il motivo è presto detto: perché se ci sono meno vip, c’è più spazio per le storie strappalacrime che ogni sabato sera coinvolgono quasi cinque milioni di spettatori davanti al piccolo schermo e armati di fazzoletti. Come ospite ci sarà Luca Argentero, che ormai sta spopolando con Doc – Nelle tue mani dove interpreta un primario che perde la memoria e deve riconquistare la sua vita e il suo lavoro.

C’è posta per te è un successo inarrestabile: merito di Maria De Filippi

È davvero un successo incredibile C’è posta per te, che ogni sabato sera conquista quasi cinque milioni di spettatori, con uno share superiore al 30%. Niente da fare per la concorrenza rappresentata da Carlo Conti con il suo Tali e Quali dove sfoggia la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Si mormora che prossimamente (si parla del mese di marzo) il pubblico potrebbe assistere a uno scontro tra Carlo Conti e Maria De Filippi perché pare che la Rai voglia fare Rischiatutto in prima serata proprio al sabato. Scelta saggia oppure scellerata? Resta il fatto che qualsiasi programma non vorrebbe mai andare contro Maria De Filippi e il suo people show che tutti hanno provato a imitare almeno una volta.