Un posto al sole: la rivelazione di Marina Tagliaferri su Luca Turco

L’attrice di Giulia confessa: “Luca Turco è il figlio che non ho mai avuto”

Una delle protagoniste indiscusse di Un posto al sole è Marina Tagliaferri che interpreta Giulia Poggi fin dall’inizio, cioè da 27 anni. Giulia è l’ex moglie di Renato, è mamma di Angela e Niko e nonna di Bianca e Jimmy ma considera come una figlia anche la sua cagnolina Bricca. Nelle puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda in questi giorni, Giulia è appena tornata dalla Sicilia dove ha trascorso le festività natalizie con la sua famiglia. Ora è tornata alla Terrazza da Luca che l’ha accolta a braccia aperte. Il dottore, però, è abbastanza malinconico perchè la sua malattia, l’Alzheimer, sta peggiorando. L’attrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha svelato qual è il ricordo più bello di questi 27 anni anni sul set di Un posto al sole:

“Sicuramente il rapporto che si è instaurato tra me e Luca Turco, il giovane attore che interpreta mio figlio Niko. Lui è l’erede che non ho mai avuto e che avrei voluto tanto avere. Con Luca ho parlato di più che se fossi stata la sua vera mamma. È un ragazzo straordinario. Per lui sono stato una seconda mamma, ma quando è cresciuto ha ripreso a chiamarmi Marina”.

Upas, Marina Tagliaferri: “Non rimpiango di non essere diventata mamma perché un figlio si fa in due”

Luca Turco che in Un posto al sole interpreta Niko, quindi, è come il figlio che non ha mai avuto per Marina Tagliaferri. L’attrice rimpiange di non aver avuto figli? Ecco la sua risposta sulle pagine di Nuovo Tv:

“No, perché un figlio lo si fa in due. Ho avuto una lunghissima relazione molto complicata. Pensavo di salvare l’uomo che avevo accanto, di cambiarlo e invece gli ho semplicemente regalato parte della mia vita. Quando ho chiuso la relazione ho sofferto ma non mi sono mai pentita”.

L’attrice di Un posto al sole è una scrittrice: ecco di cosa parla il suo libro

L’attrice di Giulia che ha compiuto 70 anni lo scorso dicembre ha anche un altro motivo per festeggiare: ha scritto un libro autobiografico il cui titolo è Un posto in scena. Dice l’attrice: “Nel libro faccio un’analisi della mia formazione e del mio percorso d’attrice, che si è inevitabilmente intrecciato con la mia vita privata”. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3 (QUI tutto quello che è successo nelle puntate dall’8 al 12 gennaio).