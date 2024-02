Da noi a ruota libera, Claudio Gioè: “In Makari 3 problemi seri per Saverio”

Claudio Gioè, spoiler su Saverio Lamanna: “Avrà problemi sentimentali seri”

Torna stasera su Rai1 Makari 3, la fortunata fiction con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano. Gioè torna a vestire i panni di Saverio Lamanna, il giornalista scrittore tornato nella sua Sicilia dopo essere stato licenziato in tronco. Il protagonista è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e non ha nascosto la sua emozione per la prima puntata di stasera. Ha spiegato che Makari esiste davvero in provincia di Trapani, il mare è cristallino. Sono state mostrate due clip. In una di queste è presente la new entry Serena Iansiti che interpreta la professoressa Michela Pacino, grande estimatrice di Saverio e accanita lettrice dei suoi gialli. Arriverà anche Giulio, ex fidanzato e compagno di Università di Suleima. Ecco cosa ha detto l’attore siciliano nel salotto di Francesca Fialdini:

“Saverio avrà qualche gatta da pelare in amore. L’arrivo di due nuovi personaggi creerà problemi sentimentali seri”.

Suleima e Saverio andranno in crisi, riusciranno a superarla? Solo Piccionello, vedendo la grande intesa che c’è tra Saverio e Michela e tra Giulio e Suleima, fiuterà il pericolo. Ma anche Piccionello si innamorerà della nuova cuoca della locanda di Marilù.

Da noi a ruota libera: l’attore di Makari svela tutte le novità della terza stagione

Claudio Gioè ha rivelato a Da noi a ruota libera che nella prima puntata di stasera ritroveremo Saverio determinato a non scrivere più romanzi gialli e a non indagare sui casi di omicidio. Ma ben presto cambierà idea e si ritufferà nel crime con l’aiuto di Piccionello e Suleima. Anche Michela gli darà una mano nelle indagini. Ecco qual è secondo Claudio Gioè il punto di forza di Makari:

“È il tono di leggerezza con cui si trattano anche casi delicati, l’ironia, qualche turba sentimentale e lo sfondo meraviglioso della Sicilia”.

Makari 3, anticipazioni prima puntata: la trama di stasera

Nella prima puntata di Makari 3 in onda stasera Saverio rincontrerà dopo diverso tempo due sue ex fidanzate che si odiano e che litigheranno a causa dei rispettivi figli. Saverio inizierà a indagare quando il marito di una delle due donne verrà trovato morto. Nel frattempo arriveranno Michela e Giulio a sconvolgere il già fragile equilibrio della coppia formata da Suleima e Saverio. Novità in vista anche per il simpatico Piccionello. L’appuntamento con la prima imperdibile puntata di Makari 3 è per stasera alle 21:30 circa su Rai1.