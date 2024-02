La Rosa dell’Istria, l’attore che interpreta Antonio: “Missione spaventosa”

L’attore di Antonio Braico: “È un uomo che deve affrontare una missione grande e spaventosa”

Stasera andrà in onda su Rai 1 La Rosa dell’Istria, un’unica puntata con la regia di Tiziana Aristarco. La storia è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1943 dopo l’armistizio dell’8 settembre. La popolazione dell’Istria è rimasta senza difesa mentre il generale Tito avanza per annettere il territorio alla Jugoslavia. Il film di stasera è ispirato al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero” di Graziella Fiorentin. La famiglia Braico è costretta a fuggire. Durante la fuga si trovano coinvolti in uno scontro a fuoco e il fratello di Maddalena, Niccolò, viene colpito. I Braico arrivano a Cividale del Friuli dove vengono ospitati dallo zio Giorgio. Qui provano a ricominciare ma non è facile. Antonio è un medico ma comincia a lavorare come semplice operaio. Antonio è interpretato da Andrea Pennacchi che ha parlato del suo personaggio in un’intervista rilasciata al RadiocorriereTv:

“Antonio è un uomo che deve affrontare una missione grande e al tempo stesso spaventosa: lasciare le proprie radici, mettersi in marcia verso l’ignoto, adattandosi ai pericoli per non far disgregare la famiglia. Ma è anche un genitore che fa i conti con una figlia che sta crescendo ma che non comprende che il padre è di un altro secolo”.

La Rosa dell’Istria, Pennacchi confessa: “È stata una profonda esperienza di conoscenza”

La figlia di Antonio, Maddalena, che sogna di diventare una pittrice, a scuola viene presa di mira dai compagni per le sue origini istriane. Leo la difende. Anche il ragazzo ama l’arte e la pittura e spinge Maddalena a inseguire il suo sogno ma il padre vuole che pensi alla scuola e a un futuro sicuro. Dice Andrea Pennacchi sul RadiocorriereTv a proposito del film La Rosa dell’Istria:

“È stata un’esperienza profonda, anche di conoscenza. Non conoscevo bene la storia degli esuli istriani. Questa è stata un’occasione per approfondire il tema e aprire una finestra su qualcosa che avrebbe meritato di essere raccontato prima”.

La triste confessione di Andrea Pennacchi: “Mio padre è stato in un campo di concentramento perché era un partigiano”

Andrea Pennacchi conosce molto bene la storia della Seconda Guerra Mondiale per motivi familiari. Rivela in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Mio padre è stato in un campo di concentramento perché era partigiano, mio nonno materno è stato ucciso dai nazisti quando mia mamma aveva 15 anni”. L’appuntamento con La Rosa dell’Istria (QUI trama e cast) è per stasera alle 21:30 circa su Rai1.