La rosa dell’Istria: trama, cast, quante puntate, dove è stato girato, romanzo

La rosa dell’Istria: trama del film Rai sugli esuli istriani

La Rai punta ancora una volta su una produzione che ripercorre un periodo storico difficile per gli italiani. Dopo il successo della fiction La lunga notte, oggi 5 febbraio va in onda il film La rosa dell’Istria tratto liberamente dal romanzo Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin che racconta la storia di una famiglia, i Braico costretti a fuggire dalla loro terra per potersi salvare la vita. Il film, prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Publispei e Venicefilm s.r.l per la regia di Tiziana Aristarco, infatti, si concentra sul momento in cui a seguito dell’armistizio del ’43 la popolazione istriana si ritrova stretta tra l’esercito tedesco che tenta di riorganizzarsi nella repubblica di Salò e le truppe del generale Tito che cerca di annettere l’Istria alla Jugoslavia.

La rosa dell’Istria: la famiglia Braico al centro del racconto

Il film La rosa dell’Istria si apre con una scena davvero straziante. La giovane Maddalena Braico che sogna di diventare una pittrice vede i suoi sogni infrangersi a causa della Seconda guerra mondiale ed in particolare nel momento in cui i partigiani titini arrivano a Cafanaro, il paese dove risiede con la sua famiglia. In quel momento, la giovane insieme al padre Antonio, la madre Bina ed il fratello Niccolò fugge e trova riparo presso suo zio Giorgio a Cividale del Friuli. La vita della ragazza diventa un vero incubo visto che il padre Antonio, medico, non trovando lavoro è costretto a fare l’operaio per portarli avanti mentre lei è trattata male dai nuovi compagni di scuola per via delle sue origini istriane. Tuttavia, ad un certo punto incontra Leo, un ragazzo gentile che come lei ama l’arte e con il quale riesce a realizzare il suo sogno dopo la fine della guerra incentrando le sue opere sulle storie degli esuli istriani e dalmati e riunendo la sua famiglia nel ricordo e nella speranza di un domani migliore.

La rosa dell’Istria: un cast di grande forza per il film Rai

La rosa dell’Istria è stato girato in Friuli a partire da Gorizia per poi toccare Trieste. Altri luoghi in cui è stato ambientato il film Rai sono: Cividale, Giassico, Travesio, Chiusa di Sagrado e Fossalon di Grado. Il cast, invece, è davvero di grande forza. La protagonista Maddalena è interpretata dalla giovane attrice di origini albanesi Gracjela Kicaj per la prima volta sugli schermi televisivi. Accanto a lei ci sono Andrea Pennacchi che presta il volto a suo padre Antonio Braico e Clotilde Sabatino che veste i panni di sua madre Bina. E ancora Eugenio Franceschini è Leo, il giovane con il quale scopre l’amore. Infine, Costantino Seghi interpreta suo fratello Niccolò e Fausto Maria Sciarappa è suo zio Giorgio.