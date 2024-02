Makari 3, Claudio Gioè svela: “Saverio e Suleima saranno messi alla prova”

Claudio Gioè, spoiler su Saverio e Suleima: “Messi alla prova da due nuovi personaggi”

Torna stasera su Rai1 Makari 3, la fiction ambientata in Sicilia che narra le avventure dello “sbirro di penna” Saverio Lamanna creato da Gaetano Savatteri e interpretato da Claudio Gioè. Saverio, in questa terza stagione della fiction, deciderà di non scrivere più romanzi gialli e, soprattutto, di non farsi coinvolgere nelle indagini sui casi di omicidio della cittadina. Il suo proposito durerà ben poco. Due sue ex fidanzate ritorneranno nella sua vita. Saverio cercherà di calmare le due donne, in guerra dopo una lite tra i rispettivi figli. Quando il marito di una delle due donne verrà trovato morto, inizierà ad indagare. Al suo fianco il suo fedele amico Piccionello (Domenico Centamore) e la fidanzata Suleima (Ester Pantano). La coppia ha un rapporto tormentato sin dalla prima stagione, cosa succderà stavolta? A svelarlo Claudio Gioè in un’intervista rilasciata al settimanale TeleSette:

“La coppia viene messa alla prova da due nuovi personaggi. La bellissima professoressa Michela, che instaura con Saverio un rapporto di grande intesa, e Giulio, ex ragazzo di Suleima che risveglia in lei antichi entusiasmi artistici. Dovrà rispondere al mondo esterno che a volte si insinua nei momenti di fragilità. Vedremo se e come Saverio e Suleima supereranno questa crisi”.

Makari 3, sempre più forte il legame del protagonista con Piccionello: “È il simbolo della saggezza popolare isolana”

Le due new entry della terza stagione di Makari sono Michela Pacino interpretata da Serena Iansiti (la nuova fiamma di Saverio?) e Giulio interpretato da Eugenio Franceschini. Ci sarà poi Azrah, la nuova cuoca di Marilù che sembra nascondere un segreto. I momenti più apprezzati della fiction Makari sono i siparietti tra Saverio e Piccionello, anche per lui ci sarà una novità. Il legame tra i due amici sarà sempre più forte. Dice Claudio Gioè a riguardo:

“Già, nonché quello fortissimo tra me e Domenico Centamore che per mesi incarniamo questi amici così diversi eppure complementari. Peppe è il simbolo della saggezza popolare isolana di cui Saverio sentiva bisogno quando è tornato in Sicilia”.

Claudio Gioè svela cosa gli ha regalato Makari in questi anni

Il personaggio interpretato da Claudio Gioè in Makari è molto amato dal pubblico. Ma questa fiction cosa ha regalato all’attore in questi anni? Ecco la sua risposta: “Mi ha dato la possibilità di sperimentare un genere di leggerezza e ironia che non avevo mai trovato prima, perché ho sempre avuto a che fare con ruoli drammatici”. L’appuntamento con Makari 3 è ogni domenica alle 21:30 su Rai1.