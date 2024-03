Bella Ma’, Pierluigi Diaco conferma la terza edizione: aperti i casting

Il conduttore di Bella Ma’ conferma la terza edizione da settembre

Nonostante si sia soltanto a marzo già iniziano a fioccare le conferme per determinati programmi tv della Rai, anche se bisogna sempre prendere il tutto con le pinze, perché tutto può sempre cambiare in quel magico mondo che è quello dello spettacolo. Intanto Pierluigi Diaco oggi in apertura di puntata, più breve rispetto al normale (inizierà alle 15.50 per tutto il resto della settimana), ha voluto fare un annuncio importante insieme alla rappresentate dei Boomer (Carolina) e alla rappresentante della Generazione Z (Rosa): finalmente sono aperti i casting per la terza edizione di Bella Ma’ che avrà inizio a settembre dopo la consueta pausa estiva.

Sono aperti i casting per Bella Ma’ 3: lo ha annunciato Pierluigi Diaco

Lo ha annunciato oggi Pierluigi Diaco: sono aperti i casting per la terza edizione di Bella Ma’. Ma come si fa a partecipare al programma di Rai2 in onda dalle 15.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì? È molto semplice: per partecipare ai provini basta iscriversi al sito di Rai Casting e avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (se si vuole partecipare nella sezione Generazione Z) e un’età compresa tra i 55 anni e oltre per la sezione Boomer. L’importante per essere presi seriamente in considerazione è avere un buon eloquio, una parlantina decisamente sciolta, e ovviamente una grande curiosità nell’osservare il mondo. Pierluigi Diaco ha anche annunciato al pubblico che la madrina della terza edizione sarà ancora una volta la brava Roberta Capua.

Pierluigi Diaco oggi ha dedicato la puntata alla memoria di Sandra Milo

Il mondo del cinema ha perso una delle sue stelle più grandi: Sandra Milo. Un cancro se l’è portata via e ha portato via anche il suo straordinario carico di ironia e di allegria. A Bella Ma’ oggi su Rai2 il conduttore Pierluigi Diaco ha voluto dedicare la puntata alla sua memoria invitando al centro dello studio la figlia Azzurra, che si è commossa più volte perché, come ha confessato lei stessa, non riesce a guardare nulla di sua madre senza piangere copiosamente. Ha detto che nella loro vita insieme facevano delle litigate feroci, ma quando si è ammalata non hanno “mai avuto una discussione”, e infatti “ci siamo abbracciate tanto” e non hanno mai parlato della malattia, come se non esistesse. Ha sempre sorriso nonostante il dolore. Nella puntata di ieri, invece, Diaco ha voluto ricordare Lucio Dalla.