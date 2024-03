Caterina Balivo: “Ingiusto che le donne dello spettacolo abbiano paura”

La volta buona, ospite ha rivelato che purtroppo molte donne si dimettono dal lavoro dopo il secondo figlio

E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del rotocalco del primo pomeriggio in onda sull’ammiraglia Rai. E proprio sul finire della lunga diretta Caterina Balivo ha accolto nel suo studio la ministra la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella. E in questa occasione ha riportato un dato importante sulle donne, visto che oggi è un giorno importante (è la loro la festa):

“Fare il secondo figlio è un momento critico…Le donne fanno più fatica e si dimettono dal lavoro oppure non lo vogliono fare perchè hanno difficoltà…”

Caterina Balivo ha denunciato una forte ingiustizia: “Le donne dello spettacolo hanno paura di fare figli”

Quest’ultima rivelazione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella in diretta su Rai Uno ha colpito nel profondo la conduttrice de La volta buona, la quale ieri pomeriggio è rimasta senza parole a causa di un video di un ospite. Difatti quest’ultima ha fatto presente che purtroppo tante donne del mondo dello spettacolo rinunciano a fare figli per paura di perdere il lavoro o comunque compromettere la carriera:

“Non so se lei ha visto un video poco fa sulle icone italiane…Solo due di loro sono diventate madri…Magari tra loro c’è chi non l’ha fatto per paura di mettere un freno alla carriera…”

Motivo per cui la presentatrice dell’ammiraglia Rai non ha fatto mistero di credere sia una vera e propria ingiustizia: “Questa è una cosa che non ci deve essere più nel 2024 perchè la donna può scegliere di essere madre o no, ma non per paura di perdere il lavoro…Questo no!”.

La conduttrice ha fatto una confessione intima

Successivamente Caterina Balivo in diretta su Rai Uno ha rivelato di essersi molto arrabbiata nel momento in cui non ha potuto portare in Azienda sua figlia ad un mese dalla nascita perchè non poteva allattarla:

“Questa è una cosa mia personale…Quando ho avuto la mia seconda bambina e sono tornata al lavoro dopo un mese dalla nascita non ho potuto portarla in Azienda perchè non potevo allattarla…E mi sono molto arrabbiata…”

La prestantrice de La volta buona ha quindi dichiarato che fortunatamente le cose sono poi cambiate veramente in pochi mesi, visto che una sua collega è diventata mamma a sua volta ed è riuscita a portare il figlio in Azienda: “Le cose possono cambiare…” E con queste parole è terminata la puntata di oggi.