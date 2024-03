C’è posta per te: cosa c’è dentro l’Oscar portato da Fikret di Terra amara?

Furkan Palali a C’è posta per te

Si chiuderà stasera l’edizione 2024 dello storico programma di Maria De Filippi che anche quest’anno ha collezionato ogni sabato sera ascolti record battendo ogni concorrenza. E proprio l’ultima puntata attualmente in onda si è aperta con un attesissimo ospite, l’attore di Fikret di Terra amara, uno dei pochi personaggi protagonisti ancora in vita nella serie turca. L’attore è stato ‘il regalo’ per la mamma di Roberta, una ragazza di umili origini che ha ringraziato la madre per tutto quello che quest’ultima ha fatto per lei. L’attore è sceso dalla scalinata con un Oscar in mano “per la mamma migliore del mondo” svelando però un regalo speciale al suo interno. Al pubblico non è stato mostrato, se non sottoforma di bigliettino, ma cosa ci sarà dentro? La probabilità più alta è che si tratti di un regalo economico, ovvero del denaro.

L’attore di Fikret di Terra amara si emoziona

Ha colpito tutti la storia raccontata a C’è posta per te tra una mamma e una figlia dal legame davvero speciale. E a rimanerne colpito è stato anche l’attore turco Furkan Palali che già quando si trovava dietro la busta, durante la lettura della lettera da parte di Maria De Filippi, ha più volte sfiorato le lacrime. Quando poi è stato il suo momento ed ha sceso la famosa scala per incontrare la mamma di Roberta visibilmente emozionato l’attore ha detto:

“Per un attore la cosa più importante è il premio Oscar ma l’eroina di stasera sei tu. Tu sei la mamma più brava, meriti l’Oscar della mamma migliore”.

L’attore ha però invitato questa mamma ad ascoltare il desiderio della figlia, ovvero quello di prendersi del tempo per sé e di rilassarsi un po’.

L’ospite di C’è posta per te porta un doppio regalo

Maria De Filippi ha deciso di chiudere la stagione del suo amato programma con Fikret di Terra amara raccontando al pubblico una storia densa di emozioni. L’attore in quanto a regali non si è risparmiato ed ha dimostrato tutta la sua generosità. Per quanto riguarda il biglietto contenuto dentro l’Oscar Furkan Palali ha detto:

“In questo regalo è nascosta una sorpresa perché la mamma migliore non merita un semplice oggetto. C’è un pensierino qua sotto, una piccola sorpresa”.

L’attore ha poi fatto entrare un carrello pieno di giocattoli che la donna potrà donare ai suoi nipotini. “E’ tantissimo, troppo” ha detto lei guardando l’attore visibilmente emozionata.