Federica Panicucci, problemi a Mattino 5: “Ho bisogno di miele per la voce”

Mattino Cinque, l’inviato ha un problema evidente alla voce

Oggi Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno trattato diversi argomenti spaziando dall’attualità ai casi di cronaca. Si segnala che nella seconda parte della trasmissione la Panicucci ha posto le sue attenzioni anche sul caso legato all’improvvisa scomparsa nel nulla di un ragazzo. E sul posto la conduttrice ha mandato un suo inviato per seguire la situazione da vicino:

“Ci sono centinaia di uomini che sono alla ricerca di questo ragazzo scomparso lo scorso giovedì…Stanno setacciando diverse zone dalla Valtellina, in Valsassina…In tutta l’area che va da Colico fino a Milano…”

Il giornalista ha dato aggiornamenti con una voce assai compromessa, come se fosse raffreddato. E ovviamente la reazione della presentatrice dell’ammiraglia Mediaset non si è fatta attendere.

Federica Panicucci ha un problema alla voce come il suo inviato

Ha quindi preso la parola la presentatrice di Mattino 5, la quale ha immediatamente dato un consiglio al suo giornalista con un forte abbassamento della voce: “Emanuele un po’ di miele eh…” Successivamente la collega di Francesco Vecchi, la quale giorni fa ha espresso perplessità nei confronti di un presunto veggente in collegamento, ha colto la palla al balzo per svelare al numeroso pubblico a casa sintonizzato in quel momento su Canale 5 di sapere bene la sensazione perchè a sua volta ha un problema alla voce: “Ne abbiamo bisogno di miele io e te oggi per la voce…Eh sì…” E con queste parole ha chiuso il collegamento, annunciando tra l’altro che tornerà a parlare del caso legato alla scomparsa del ragazzo anche nei prossimi giorni.

Finale del Grande Fratello di ieri sera la conduttrice ha fatto i complimenti alla vincitrice

Si segnala che sul finire della lunga diretta di Mattino Cinque la collega di Francesco Vecchi, dopo aver intervistato il dottor Santanchè, ha voluto parlare della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti in questa circostanza Federica Panicucci ha confessato al pubblico a casa di voler far rivivere i momenti salienti della finale: “Ieri sera c’è stata la finalissima del Grande Fratello…Ha vinto Perla…Voglio farvi rivivere gli ultimi momenti…Quelli più belli…” Da lì a poco ha infatti mandato in una onda una breve clip riassuntiva. Una volta finito l’RWM ha ripreso la parola la presentatrice, la quale ha voluto fare i più sinceri complimenti alla fidanzata di Mirko Brunetti: “Onore al merito alla vincitrice…” Fatti i complimenti quest’ultima e Vecchi hanno quindi salutato il pubblico e dato nuovamente appuntamento a domani mattina alla stessa ora.