Makari, la quarta stagione si farà? Ipotesi sul futuro della fiction con Gioè

La quarta stagione di Makari si farà? La decisione della Rai

Stasera va in onda l’ultima puntata di Makari 3. La fortunata fiction con Claudio Gioè nei panni dello “sbirro di penna” Saverio Lamanna chiude in bellezza. Gli ascolti sono stati leggermente inferiori a quelli delle prime due stagioni ma comunque molto buoni in un giorno della settimana come quello della domenica tradizionalmente non facile. La quarta stagione di Makari si farà? Al momento non è stato ancora deciso nulla, i vertici della Rai non si sono pronunciati. Sicuramente Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano sarebbero disposti a girare Makari 4. Gioè ha dichiarato più volte di amare il personaggio di Saverio Lamanna creato da Gaetano Savetteri. Per lui poi, siciliano che è tornato a vivere in Sicilia dopo molti anni a Roma, girare a casa sua non ha prezzo. Lo stesso dicasi per Domenico Centamore che interpreta uno dei personaggi più amati di Makari: Beppe Piccionello. Quest’ultimo, oltre ad essere un grande amico di vecchia data di Saverio, è anche il suo braccio destro. Lo aiuta nelle indagini e anche nelle vicende sentimentali. In Makari 4 tornerà anche Ester Pantano che veste i panni di Suleima, la fidanzata storica di Saverio?

Makari 4 ci sarà? Indiscrezioni sul futuro della serie di Rai1

La presenza o meno di Suleima nella prossima stagione potrebbe dipendere dal finale di stasera. In Makari 3, Saverio e Suleima sono andati in crisi a causa dell’arrivo di due nuovi personaggi: Michela e Giulio. Lamanna è rimasto affascinato dalla bella professoressa. Suleima, con il suo ex fidanzato Giulio, si è spinta un po’ oltre secondo Saverio e questa cosa l’ha destabilizzato molto. Ma nella scorsa puntata c’è stato un colpo di scena: Michela ha baciato lo scrittore, qualcuno ha immortalato la scena e ha inviato la foto a Suleima che ha deciso seduta stante di lasciare Saverio.

Anticipazioni Makari 4, ultima puntata: quale futuro per Saverio e Suleima

Nell’ultima puntata di Makari 3 (QUI le anticipazioni) Suleima e Saverio si rimetteranno insieme? Una bella novità riguarda Piccionello che si è innamorato, ricambiato, di Azhra, la cuoca della locanda di Marilù. Nel finale di stagione Piccionello inviterà Saverio ad andare con lui in un centro termale ma succederà una tragedia: la proprietaria del centro termale verrà trovata esanime e finirà in coma. Saverio, grazie al suo fiuto infallibile, scoprirà che non si tratta di un incidente. L’appuntamento con la quarta e ultima puntata di Makari 3 è per stasera alle 21:30 su Rai1.