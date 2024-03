Makari ultima puntata: “Fiction che fa commuovere. La Sicilia è fantastica”

Scritto da Isabella Adduci , il Marzo 10, 2024 , in Serie & Film Tv

Makari 3, un lettore scrive a Cecchi Paone: “Vedere la mia Sicilia in tv mi fa commuovere”

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Makari 3. La terza stagione della fiction con Claudio Gioè è stata seguita ogni puntata da quasi 4 milioni di telespettatori a conferma del gradimento del pubblico. Lo “sbirro di penna” Saverio Lamanna creato da Gaetano Savatteri è un personaggio molto amato: è simpatico, autoironico, colto e con un fiuto infallibile. Il suo continuo tira e molla con Suleima, i suoi siparietti con Piccionello e i gialli ben costruiti sono gli ingredienti del successo della fiction. Ma c’è un altro elemento da non trascuare: la Sicilia. I fantastici paesaggi dell’Isola fanno da sfondo alle avventure di Saverio e compagni. Scrive un lettore ad Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica che tiene ogni settimana su Nuovo Tv:

“Makari, oltre ad essere una fiction ricca di storie interessanti e con attori bravissimi, regala la vista di paesaggi fantastici. Io, poi, che sono un siciliano che vive a Torino, mi commuovo a vedere la mia bella Sicilia”.

Tante fiction in passato sono state ambientate in Sicilia: Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, Rosy Abate, La piovra, La mafia uccide solo d’estate, di recente Viola come il mare e Maria Corleone.

Alessandro Cecchi Paone su Makari: “Ha saputo stabilire una sua soggettività”

Alessandro Cecchi Paone ha elogiato molto Makari nella sua risposta al lettore:

“Sono d’accordo e ritengo che questa fiction abbia fornito l’occasione per la definitiva e meritata affermazione di una bravissima antidiva come Ester Pantano. Quando la fiction si rinnova, si rilancia. Aggiungo che questa serie ha saputo stabilire una sua soggettività, che la sottrae a confronti impropri come quello che era stato fatto all’inizio con Montalbano”.

Per Cecchi Paone il fatto che Makari sia ambientata in Sicilia, che certi personaggi siano delle macchiette o che una vena gialla caratterizzi la fiction non la rende simile a un’altra.

Come finirà tra Suleima e Saverio nell’ultima puntata di Makari 3?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Makari 3 svelano che Suleima lascerà Saverio. I due sono entrati in crisi a causa di terzi incomodi: Michela e Giulio. La vicinanza di quest’ultimo a Suleima ha fatto ingelosire molto Saverio. I due riusciranno anche stavolta a superare la crisi e ci sarà il lieto fine per una delle coppie più amate delle fiction italiane? Non resta che sintonizzarsi alle 21:30 su Rai1 per scoprirlo guardando il finale di stagione di Makari 3.